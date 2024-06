La (ir)racionalidad de emprender

Emprender es, quizás, una de las decisiones más irracionales que, como personas, podemos tomar. Incertidumbre, riesgo, dedicación, sacrificio y, todo, con una alta probabilidad de que no consigas «hacerlo funcionar». Entre los emprendedores hay un dicho: emprender es como saltar desde el borde de un precipicio, sin ver el suelo y, mientras caes al vacío, intentar construir un avión que te salve, esperando remontar el vuelo antes de que te estrelles.

Es irracional, pasional. Si lo piensas, no lo haces. Pero, sin embargo, si hay algo que tienen todos los emprendedores que he conocido, es una voz en su interior que les dice: ¡Salta! Y nos lo sigue gritando por muchas veces que nos hayamos «estampado» contra el suelo. Vuelves a subir a otro precipicio y vuelves a saltar. Esperando que, alguna vez, consigas construir el avión y alces el vuelo.

Este es mi tercer emprendimiento, justo al cumplir 40 «tacos». La primera vez, dejé mi trabajo como ingeniero en robótica en una pequeña empresa aeroespacial, para construir drones industriales que se pudieran llevar a una obra o a la huerta. Drones que pudieras «maltratar», pero que siguieran cumpliendo su función. Con 3.000 € en el banco, y mientras cursaba un Máster en IA, ganamos una subvención y monté un equipo técnico en una aceleradora en otra comunidad autónoma. Sin pacto de socios, y yo siendo minoría. Con la empresa ya funcionando, mis socios me «invitaron a salir». Me vi sin blanca, sin empresa, pero, eso sí, con mucho aprendido sobre derecho mercantil y societario (aunque no todo lo que hubiera deseado…) y un máster en IA. Aún ese tipo de drones no existe. Vuelta a empezar.

La segunda vez, emprendí sin dejar de trabajar por cuenta ajena. Noches programando, sin fines de semana y dedicando las vacaciones a conseguir que el producto funcionara. Al 50% con un amigo de la infancia. Sin pacto de socios. Con todo funcionando, con clientes recurrentes y tras casi 2 años de trabajo, mi amigo desaparece. Segundo aprendizaje: pacto de socios y mayoría. De nuevo, vuelta a subir al precipicio, desde el suelo y algo más dolorido por el golpe.

Varios años después, y con algunas lecciones aprendidas, vuelves a pensar en opciones, a programar después del trabajo, a dedicar las vacaciones a buscar ayudas, a leer sobre marketing o a ver podcasts sobre emprendimiento. Un día tienes una idea, metido en un atasco en Madrid. En un trayecto de tan solo 10 km, y tras casi 1 hora para avanzar solo unos metros, te acuerdas de aquellos «drones» para personas que estaban montando unos alemanes locos (Volocopter), allá por el 2009. De repente todo cobra sentido otra vez. Y así nació Vertiports Network. Estos últimos años he dedicado mi tiempo y mi dinero a construir una solución de lo que se considera será el futuro del transporte urbano. No hubiera sido posible sin mi pareja, Rut, también emprendedora, que sabe de lo que hablamos. O de una familia que te asegura que siempre tendremos un plato de comida encima de la mesa, pase lo que pase.

Ahora, con unas cuantas lecciones aprendidas, tengo unos socios comprometidos, un buen pacto, tareas y roles definidos. Mucho trabajo hecho los viernes después del «otro» trabajo, los fines de semana o durante las vacaciones y con una ilusión renovada.

Y, entonces, ganas un premio. Te aceptan en Lanzadera, una de las mejores aceleradoras de Europa, y del mundo. Otra apuesta, otro salto. ¿Conseguiremos esta vez terminar el avión antes de que llegue al suelo? No lo sé. Lo que sí sé es que nunca dejaré de saltar.

