¿Por qué la sociología es clave en la salud mental?

Somos testigos de cómo en los últimos años el tema de la salud mental adquiere interés en el discurso público hasta convertirse en un problema global de primer orden (ONU, 2015). El impulso desde las grandes instituciones mundiales, se traduce en España en diseños, planes de acción, estrategias y un esfuerzo de compromiso compartido de la sociedad que prioriza todas las iniciativas que tenga que ver con la salud mental (Ministerio de Sanidad, 2022).

Si bien, cuando se habla de salud mental o de su ausencia, se hace referencia a un amplio abanico no homogéneo de fenómenos cognitivos, emocionales y conductuales. Incluye hablar con alguien imaginario, no recordar lo que se acaba de hacer e incluso olvidarte de quién eres. Pasando por una insatisfacción permanente, preocupaciones excesivas, incapacidad para afrontar conflictos cotidianos y no tener fuerzas para levantarse. Hasta comer compulsivamente o dejar de hacerlo, abusar de sustancias como alcohol, tabaco y medicamentos, incluso querer poner fin a una vida.

Otros artículos de Nuria Santoja

Las disciplinas tradicionalmente legítimas para hablar de salud mental han sido la psiquiatría, la psicología y en la actualidad las neurociencias. Estas áreas de conocimiento clínico están sujetas a la premisa de que los fallos de pensamiento, alteración de sentimientos y comportamientos problemáticos son un conjunto de signos y síntomas de una patología que subyace de trastorno y de enfermedad con diagnóstico definido que requiere tratamiento farmacológico o psicoterapéutico (DSM-5 y CIE-10).

La sociología reclama que los indicadores de enfermedad mental no distan de los indicadores de problemas de vida. El sufrimiento, el desconsuelo y el desorden que impide el funcionamiento del bienestar óptimo tiene sentido en un marco de referencia relativa de categorías continuas Esto significa que las ideas irracionales, euforia repentina y actos sin propósito lo son por la forma en que la sociedad está organizada, que define qué conjunto de síntomas son patológicos, cómo se percibe la enfermedad mental y qué rasgos tienen las personas que lo experimentan.

En la actualidad, algunas investigaciones, apuntan al escaso resultado de proyectos de acción en la atención a la salud mental pese a los esfuerzos gubernamentales en incrementar la prestación de servicios, en su mayoría, dentro del sistema de salud. Quizá nos estamos equivocando, quizá el foco de atención está en «los problemas para vivir» y es en la precariedad laboral y el desempleo donde surgen estados emocionales de resignación y nerviosismo. Es en la escasez de ingresos y tensiones financieras donde surge el estrés y la incapacidad para afrontar conflictos cotidianos. Es en la pérdida de las conexiones a la red de apoyo familiar donde se produce un uso inadecuado de tecnología, abuso de sustancias, bajo rendimiento educativo y alimentación poco saludable.

Es importante poner de relieve la salud mental, ser sensibles y no invisibilizar el sufrimiento humano, sin embargo, ¿puede la acción política, aunque bien intencionada, estar errando al centrarse solo en campañas de concienciación, en insuflar de profesionales sanitarios e incrementando recursos de acceso a tratamientos psicoterapéuticos? ¿se podría incorporar la sociología para mejorar el bienestar social y, por tanto, individual?