Els professionals experts en temes climàtics estan alertant, dia rere dia, de la situació creada per les accions de la humanitat, o més bé per les accions dels oligopolis mundials amb la globalització de l’economia, les deslocalitzacions i l’ús de combustibles fòssils contaminants, que està provocant un escalfament que pot acabar amb la vida en el planeta terra. Malgrat aquesta certesa climàtica, els experts estan sent silenciats i menyspreats en la pràctica pels poders reals del món, els grans prebosts dels oligopolis, que només tenen una visió egoista i a curt termini, junt a una gola infinita per a acumular la major riquesa possible. L’actual model econòmic del capitalisme global, el neoliberalisme, ens està portant a la destrucció del planeta i per tant de tota vida que alberga. La invisibilització dels experts està acompanyada pel control total dels mitjans de comunicació que adoctrinen i adotzenten a la població amb un estil de vida basat sols en el gaudi personal i la festa, sense que es plantegen mai ni la seua precària situació econòmica, ni l’empobriment progressiu, tant de la població com del planeta, a favor de l’ú per cent de la població.

La greu situació del planeta necessita una actuació immediata per a intentar pal·liar els efectes de l’escalfament i de la contaminació creades per l’acció humana. Qui haurien de ser les persones i institucions que promogueren les actuacions per a canviar el signe negatiu planetari?. És clar que haurien de ser les institucions polítiques en tots els seus àmbits (mundial, estatal i local) junt als experts climàtics. Però ací és on topem amb els interessos que prevalen entre els càrrecs polítics a favor dels oligopolis. I aquests últims no estan disposats a renunciar al seu objectiu d’acumulació creixent de guanys encara que rebente el món i estan molt tranquils amb els governants submisos -i ben remunerats- i la població alienada. Aquesta fase del capitalisme ha aconseguit l’èxit gràcies a controlar les institucions des de la foscor de l’anonimat i la subordinació de les institucions.

Entre els actors polítiques, amb les respectives i minoritàries excepcions, hi ha dues “classes”: els hipòcrites i els mediocres i les dues classes rendeixen comptes a divers nivells als que realment manen. Hipòcrites que diuen que van a implantar o defensar mesures per a pal·liar els efectes del canvi climàtic i fan el contrari. Mediocres que no tenen cap capacitat per a visibilitzar els problemes i fan els que els diuen des de dalt. Totes dues classes actuen a curt termini, no més enllà del dia rere dia fins als següents comicis. Veurem alguns exemples propers del què es fa i el què s’hauria de fer al nostre entorn, que destapa les incongruències i les subordinacions al poder dels diners.

Els governants de Madrid i el País Valencià estan entestats en l’ampliació del Port de València sense cap necessitat més enllà del negoci d’una empresa naviliera, que es carregarà totes les platges del sud i l’Albufera, al temps que ploren i reivindiquen, hipòcritament, per la seua degradació i demanen solucions del més enllà. Bramen per l’ampliació dels aeroports de València i Elx que l’únic que aporten és l’augment de la contaminació i la massificació turística insostenible i depredadora del territori i dels aqüífers, model que sols aporta diners a les empreses hostaleres i precarietat laboral, a més de tindre el temps marcat per la segura pujada del nivell de la mar, aprovant noves construccions d’hotels i blocs d’apartaments més prop de la costa.

La suficiència alimentària que està lligada a l’agricultura, la gran perjudicada pel model turístic i l’abandonament de les institucions a favor de les importacions de productes agrícoles que es poden conrear al nostre territori. Mentre tant es donen autoritzacions per a instal·lar macro-plantes solars en terrenys agrícoles productius, en mans d’empreses elèctriques per a fer negoci i destrossar el territori amb les plantes i MATS, en lloc de facilitar energies verdes a nivell local buscant la suficiència energètica i el respecte al territori.

El model industrial emprat és el de grans empreses multinacionals instal·lades en zones de terrenys productius i femades de subvencions, que marxaran quan troben un lloc més barat arreu del món, en lloc de diversificar pel territori zones industrials arrelades a sectors econòmics locals amb especialització i innovació, incentivant el retorn de la població expulsada cap al turisme.

Mentre els pobles de l’interior estan sent abandonats per falta d’una alternativa econòmica, en els pobles de l’entorn de les ciutats “turisficades” i les zones de costa, només estan pendents de fer noves construccions, atapeint el sòl dels termes d’asfalt i impermeabilitzant-lo, en lloc de plantejar augmentar les zones verdes i l’arbrat per a fer front al canvi climàtic.

Mal ho tenim per a la vida futura si es continua en aquesta dinàmica, però, pareix que açò no li preocupa a la majoria de les persones, alienades com estan amb la propaganda insistent dels seus “drets” i “llibertat” per a gaudir de la festa i no pensar en la situació a mig termini del planeta i per tant de la humanitat com per a la resta de essers vius.