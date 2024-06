Desterrats per ordre de Carles III

Francesc Joan Monjo, amb la seua darrera obra. / L-EMV

Aquest és el títol de l’última obra de l’amic Francesc Joan Monjo, doctor en Història Moderna i especialista en història de l’Església en la monarquia catòlica, sobretot de la Companyia de Jesús durant els segles moderns.

Aquest interessant llibre, que té per subtítol: “El llarg exili dels jesuïtes valencians” i que ha estat publicat per la Universitat de València, ha comptat amb el suport de la Xarxa Vives d’Universitats, a través del programa d’ajuts per a la coedició de treballs científics editats en la nostra llengua.

En la pròleg d’aquest llibre, la professora Inmaculada Fernández Arrillaga afirma que aquesta obra de Francesc Joan Monjo és “un llibre de recerca exhaustiva i amè, capaç de transportar-nos, com si es tractara d’un viatge en el temps, als orígens de la Companyia de Jesús, tot passant pels segles més turbulents del seu camí i, d’aquests moments, fins a l’empremta que la seua llarga història ha deixat en terres valencianes”. Com diu Inmaculada Fernández en el pròleg, “Francesc Monjo és un historiador avesat, especialista en l’estudi de la vida quotidiana i del drama humà que van viure els jesuïtes bandejats en temps de Carles III”. És per això que aquesta obra del doctor Monjo, de 433 pàgines, és de “lectura apassionant, amb molt de rigor històric, que il·lumina una part enfosquida de la nostra història i que, sens dubte, commou”. I és que cal recordar que el 1767 els jesuïtes que vivien a l’antic regne de València (190 en total), van patir les conseqüències del fet històric que més va commoure l’Europa catòlica del set-cents: l’expulsió dels jesuïtes del domini de Carles III.

A més del pròleg d’Inmaculada Fernández, el llibre compta amb uns agraïments del doctor Monjo i una introducció seua, on aquest historiador diu que amb la seua obra ha mirat “d’explicar amb rigor els fets per tal de situar-los en el marc temporal”, per “així comprendre’ls millor”.

El llibre compta amb els següents huit capítols:

La Companyia de Jesús davant les adversitats en el segle de les llums.

La fatal desgràcia dels jesuïtes , amb un apartat especial dedicat al “cas valencià”.

El forçat exili cors.

Els anys d’exili italià.

La supressió de l’Orde de Sant Ignasi.

Noves dificultats.

La Companyia de Jesús restaurada.

I finalment el capítol dedicat als jesuïtes valencians.

El llibre acaba amb un epíleg, un arxiu i fonts consultades i una extensa i interessant bibliografia.

Francesc Joan Monjo, un autor prolix i rigorós en el seu treball històric, també ha publicat altres estudis sobre història de les mentalitats, història local i comarcal, pirateria barbaresca, religiositat popular i la revolta de les Germanies.

En una entrevista de febrer d’aquest any a “Cultura Marina Alta”, Francesc Joan Monjo deia: “En l’exili italià, que va tindre una durada de quaranta-set anys, els jesuïtes valencians van ser els que més es van distingir per la seua erudició i per les seues creacions en les ciències i en les lletres” i també “pel seu oberturisme als corrents culturals i per la seua ràpida adaptació a l’ambient italià d’aleshores”.

Aquest llibre, de lectura amena, és una obra imprescindible per conèixer el cas de l’expulsió dels jesuïtes valencians, ja que és una aportació interessantíssima per a la història d’aquells anys atzarosos en la vida dels fills de Sant Ignasi.