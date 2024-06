Tot just quatre dies abans de les eleccions europees, el govern valencià agita les aigües de l’Albufera reclamant la transferència de recursos hídrics. Tan d’acord estic en incrementar el cabal ecològic del llac que, si no pose més entusiasme sumant-me a la demanda, és perquè en reiterades ocasions he vist molta sobreactuació en el PP, amb reivindicacions que aviva o adorm segons el color del govern central. Reclams que són com el Guadiana: discorren un temps i desapareixen, ixen a la superfície o se’ls traga la terra en funció de qui governa a Madrid. Llancen l’ham electoral —com és el cas— confiant en traure-hi algun vot enganxat. Que Carlos Mazón vulga fer l’agost electoral armant un cafarnaüm amb el tema de l’aigua és normal, però el victimisme és un filó polític si s’usa en mesura (res en excés, deien els llatins), perquè exagerar el to resta credibilitat ja que, tard o d’hora, se detecta la sobreactuació.

«Que baixe el teló, la farsa s’ha acabat»: epitafi gravat en la tomba de Rabelais que hauria de servir per desactivar el victimisme de qui l’utilitza qual llàntia d’Aladino per exigir solucions que, com ja s’ha demostrat, tenen data de venciment quan al País Valencià governa el mateix partit que a les Espanyes. Jo no sé si la sequera i l’escalfament global han vingut per a quedar-se, però el problema s’agreuja al desestimar el Tribunal Suprem el recurs de la Generalitat contra la tisorada al transvasament Tajo-Segura, l’encariment de l’aigua desalada i els sobrecostos per als regants de comarques com la Safor, on estan habilitant pous d’emergència per afrontar la campanya d’estiu, amb les conseqüències que això tindrà sobre els aqüífers.

Un altre gall cantaria en aquest galliner que són les Espanyes si en lloc d’utilitzar l’aigua com a arma de confrontació política o electoral potenciàrem el sanejament, depuració i reutilització.

La crisi de l’aigua fa necessari conservar, produir i optimitzar l’ús del recurs natural més important per a la vida humana. n