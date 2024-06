La iniciativa valenciana, un patrimonio que hay que defender

Hace quince años que trabajo en la Universitat de Valencia. Antes trabajé en enseñanza secundaria en una cooperativa y tuve una empresa de investigación y gestión cultural: Darqueo, estudio y difusión del patrimonio SL. Mi experiencia previa me enseñó que los proyectos los mueven las personas y que las instituciones lo que tienen que hacer es apoyarlas, facilitar, poner grasa a esa maquinaria de la invención humana que se engrandece y se hace imparable con la cooperación entre las personas. Desde la empresa, tuve que convencer a representantes políticos, de diferentes colores, del ámbito municipal y autonómico, de la importancia de nuestro rico patrimonio y de la educación para construir una sociedad justa: por tu madre, por el valor de la cultura propia, por la comprensión del presente y del futuro, por el desarrollo económico o turístico, o por evitar gastar más en el futuro en seguridad… Argumentos no todos del mismo valor, en mi opinión, pero por los que diferentes espectros políticos se mueven. En mi universidad encontré un espacio dónde la razón, la visión colectiva y los valores sociales son importantes y las decisiones se consensuan sobre argumentos. Cuando hay problemas en la gestión, se buscan las soluciones, pero no por ello se deja de trabajar. No me he encontrado con nada de todo esto en el proceso que ha abocado a la cancelación del proyecto europeo Womens Legacy, sino con una flagrante falta de miras. De poco han servido mis llamadas de atención como: es una lástima, tenemos lo más difícil que era la plataforma y los equipos, nos ha costado mucho, ahora se trata de alimentar la plataforma y extenderlo a otros países y culturas, está reconocido a nivel internacional, el profesorado ha trabajado con ilusión sin recibir contraprestaciones, se está formando, están implicadas 250 docentes de secundaria y 50 de universidades, esto es muy grande y no debería pararse, surge de Valencia y ha de ser un orgullo para nuestra comunidad autónoma,… nada de todo esto parecía tener peso.

Un problema en la gestión, que se podría haber solucionado, congeló la iniciativa de la socia líder que era nuestra Conselleria d’Educació, Universitats i Ocupació. Decidió apartar a la coordinadora y tomar las riendas del proyecto, ante el estupor de las coordinadoras de las instituciones socias que confiamos plenamente en ella: las universidades de Vilnius, Caunas, Paris VIII, Sevilla, Oberta de Catalunya y Valencia, la Asociación el Legado de las Mujeres, Province Alpes Côte d’Azur y el Instituto de estudio Interreligiosos de Amán. El resultado fue la pérdida de confianza en la institución líder del proyecto y la renuncia de algunas de ellas, tras darnos cuenta de que habíamos perdido ya seis meses. La normativa impedía también que cualquier otra socia se hiciera cargo del liderazgo. Hace cuatro años tuvimos las primeras reuniones en la Universitat de València para elaborar el proyecto Womens Legacy con su promotora, Ana López Navajas, asesora educativa de la Generalitat Valenciana. La ilusión con la que se empezaba a trabajar fue contagiándose al profesorado universitario y de la enseñanza secundaria con una velocidad de vértigo.

En poco tiempo se constituyeron más de 20 equipos de docentes, casi 300 personas, que hemos estado trabajando desde entonces y hemos generado un producto con la ayuda del programa KA2 Erasmus+ cofinanciado por la Unión Europea. Colaboramos para esa empresa con otros miembros del estado español: la Asociación el Legado de las mujeres, el IES Benicalap de Valencia y la escuela sindical de formación Melchor Botella. Fuera de España lo hicimos con la Universidad de Vilnius (Lituania), con la municipalidad de Glasgow (Escocia) y con asociaciones educativas de Italia (IAL, IIS Luigi Enaudi). Conforme investigábamos para enlazar las aportaciones femeninas con el curriculum escolar de la enseñanza secundaria, surgía del olvido una muchedumbre, una auténtica multitud de mujeres que realizaron aportaciones que han sido vitales para toda la humanidad. En mi campo, la historia, ocurre algo más: traspasamos el ámbito de la política pública para incursar en la vida de las personas. De una historia de los conflictos y las guerras, a una historia de la construcción y mantenimiento de las sociedades, del cuidado, de la cultura. Un legado que es el faro de un futuro sostenible y en paz. Nos dimos cuenta de que, al intentar incluirlas, no solo estábamos transformando el curriculum educativo y la cultura, sino la misma mirada a los problemas de la ciencia y de la sociedad actual.

Hace ahora un año se vió que era necesario volver a pedir esta ayuda. Para acrecentar y diversificar el proyecto había que incorporar otros países. Se unieron varias instituciones de Francia y una de Jordania. El interés por la inmensa tarea que estábamos desarrollando se extendía por el mundo. Cada vez que he presentado el proyecto, fuera en universidades de Chile, en Francia o en Alemania, o en congresos internacionales de investigación en educación, la reacción es unánime: «Queremos participar de esto ¿Cómo podemos unirnos?». También solía surgir una pregunta: «¿Cómo no nos dimos cuenta antes de que la cultura y la ciencia que estábamos construyendo, invisibilizaba las aportaciones de las mujeres, que no atendía a sus problemáticas propias del pasado y del presente?».

Algo está cambiando. No es una cuestión nueva, ni estática. Desde mediados del siglo XX surgen teorías feministas y de género. Hay una producción científica y un conocimiento extenso, pero no permea a la sociedad, no impregna nuestros curricula educativos. Pasarán muchos años para que lo haga. Sin embargo, el proyecto Womens Legacy está acelerando este proceso, porque es el mismo profesorado de secundaria obligatoria quién incorpora a las clases los saberes. Se produce así un cambio cultural, en la cultura que se aprende y en la cultura del profesorado.

Las personas que participamos de esto no lo hacemos ni por dinero, ni por prestigio, ni por poder, si no por justicia social y rigor científico. No nos podemos parar. Quizá en el futuro las personas que han de darnos soporte lo hagan de manera firme y confiada. Y nos sintamos orgullosas de un patrimonio valenciano que es el de la colaboración y que se manifiesta en proyectos educativos construidos por las personas como la Mostra Internacional de Cinema Educatiu o el proyecto Womens Legacy, tanto como en las Fallas.

La lección de la historia, desde el origen de nuestros Fueros valencianos, es que sin el pueblo no se puede gobernar, como indicó Alfonso IV el Benigno a su esposa castellana Leonor y recoge la Crónica: «Reina, Reina, nuestro pueblo es libre y no está sojuzgado como el pueblo de Castilla. Pues ellos nos tienen como Señor y nos los tenemos como buenos vasallos y compañeros». La hominización nos demuestra que la cooperación es lo propio del ser humano y que la educación nos diferencia de otros animales, más que el andar erguido (las aves también lo hacen).

Por eso las personas de Womens Legacy (y quien se nos quiera unir) seguiremos trabajando juntas, para toda la humanidad y también desde Valencia, desde dónde surgió como un patrimonio que hay que defender . n