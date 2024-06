Ja son aquí

Ja ho podem dir, ells son aquí. El 9-J els electors van omplir les urnes amb paperetes de partits de l’extrema dreta que, com un nou genet de l’Apocalipsi, va tornar des del més profund plec d’arrugues d’aquella vella Europa que es va unir per no tornar a caure en les mans del terror del nazisme. Ara, ‘ells’, els neofeixistes, ja han posat les seves urpes sobre les institucions democràtiques europees. De res ens han servit les proclames de «No pasaran», han passat i tan sols hi manca que qualsevol dia aparega Isabel Díaz Ayuso, disfressada de «chulapona», entontant aquell «Ya hemos pasao» que cantava Celia Gámez. «Ya hemos pasao/ decimos los facciosos» cantava Celia en aquell xotis «Este Madrid es hoy brazos en alto/este Madrid es hoy de la Falange».

Una vegada més el partit dels abstencionistes ha guanyat les eleccions. Segur que hi ha una abstenció activa, la dels que decideixen quedar-se a casa en lloc d’anar a votar, en protesta per l’actitud dels partits polítics, es un abstencionisme propi dels esquerrans que, critics amb els seus, els castiguen sense el postre del vot, sense adonar-se que si ells no van els altres, els votants de dreta extrema i extrema dreta, ho fan massivament. També estan els abstencionistes per comoditat i els abstencionistes que, al taulell del bar, bramen contra tots els polítics perquè tots son el mateix, i els que pensen que no cal anar a votar perquè no servirà de res i els polítics seguiran afavorint amb tota mena d’ajudes els immigrants que venen a furtar-lis la feina. Tota aquesta colla, en quant apareix un «illuminati» que despotrica contra els polítics, els emigrants, els separatistes o les dones obliden el seu abstencionisme i van corrent a votar-lo. Més de 800.00 espanyols han votat a un d’aquests especimens. Ull, que no es broma.

L’extrema dreta, a través de les urnes que vol destruir, ha entrat fins la cuina de la Unió Europea mentre els partits democràtics continuen sense reflexionar ni fer autocrìtica del perquè el vot popular està optant per opción ultres, fins i tot a països on fa vuitanta anys es vivia sota el nazisme. El PSOE ha perdut dos milions de vots però estan contents perquè Feijòo no els ha tret tanta distància, JUNTS ha perdut gairebé mig milió de vots però Comín es congratula perquè per ells el primer objectiu era guanyar a ERC. I uns i altres pensen, com la dita popular que «mentre va el carro fa soroll» i això, que el «carro» vaja i faci soroll es la única cosa que els preocupa. De l’autocrítica ja parlaran altre dia. n