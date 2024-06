Hostelería, la gran desconocida

Ilustración de Andrea Corrales.

Cuando hablamos de hostelería muchos piensan en comida, bebida y alojamiento (Brotherton,2019). Fuente de felicidad para muchos y de sustento para otros, hablamos de restaurantes, de bares, de hoteles, pero es mucho más. Es un sector que en España se estima que supone alrededor del 9% del empleo y que más empleo crea para jóvenes, mujeres y personas extranjeras. En concreto, según la Seguridad Social es el primero en importancia para jóvenes y mujeres y el segundo tras la agricultura para las personas que vienen de otros países, es una fuente de empleo, dando una oportunidad a los que no tienen muchas. Un sector clave para el turismo, una de nuestras primeras industrias, y que supone para nuestro país entre el 11,6% del PIB del 2022 hasta el 12,6% en 2019 el año del récord.

Además, sabemos que es donde encontramos unos salarios más bajos que en la mayoría de los sectores económicos, mayor nivel de temporalidad y condiciones más precarias (como el trabajo en festivos, los turnos o la exposición al estrés). Un sector en el que nos dejamos fuera de las estadísticas a colectivos importantes, como las Kellys (así llamadas las camareras de pisos en los hoteles) o los riders (repartidores a domicilio) que ni siquiera, entran en el sector y que sobre sus “condiciones” podríamos llenar libros enteros.

Otros artículos de Covadonga Ordóñez

Para los empresarios del sector es una actividad con vacantes sin cubrir, pues muchos de los trabajadores habituales tuvieron que reconvertirse durante la pandemia hacia otros sectores y no han vuelto, o al menos no todos los que se necesitan. Encontramos entre los listados de puestos de difícil cobertura, ¡difícil! para el Servicio Público de Empleo a Cocineros, Camareros, Personal de limpieza de oficinas, hoteles y otros establecimientos similares, directores y subdirectores y recepcionistas de hoteles. Un sector con potencial pero que no puede crecer sin recursos humanos, personas y además formadas.

A pesar de la importancia del sector, éste se estudia poco en el mundo académico, o no lo bastante. Recientemente hemos analizado elementos más profundos, como la satisfacción laboral o los rendimientos educativos. Pocos saben que uno de los elementos de mayor insatisfacción en el sector es la sobrecualificación, es decir, tener más formación de la necesaria para desempeñar ese trabajo. Un dato más preocupante si sabemos que según los datos disponibles hay un 20% de sobrecualificados en el sector. Y que a pesar de que en la actualidad es una de las ramas de la Formación Profesional con mejor empleabilidad no es tan demandada como otras por los alumnos. Desafortunadamente este análisis hubo que hacerlo con datos de antes de la pandemia porque no hay datos nuevos.

Respecto al rendimiento educativo estamos en un sector donde se refleja menos en el sueldo cada año de estudio, aunque esto, no es igual para todos. Las mujeres lo acusan más, no importa si son españolas o vinieron de fuera.

¿Y si hablamos de la brecha salarial (la diferencia en los sueldos)? Entonces nos encontramos que las mujeres sean de donde sean ganan menos que sus compañeros, una parte la podemos explicar por las características de los individuos, pero otras no. Curiosamente en nuestro análisis las brechas salariales por género (¡de nuevo!) son mayores que las brechas por origen.

Las estadísticas dicen que no son un sector innovador (¡es que sólo preguntan a empresas de un cierto tamaño!) y, sin embargo, es un sector con grandes desafíos, las nuevas tecnologías llamando a la puerta en forma nuevas aplicaciones, plataformas de reserva en línea, colaborativas... Para muestra, un botón, según el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad la gestión de viajes y la comida a domicilio están entre los primeros puestos de compras online de los españoles en los últimos años y según Europe E-Commerce Report de 2023 el 30% de los europeos ha pedido comida online en los últimos tres meses. Innovarse o morir, ¿o no era así?

No nos olvidemos que lo que no se mide no existe, así que sean bienvenidas encuestas para conocer la satisfacción de las personas que trabajan (de todos los sectores) con información rica sobre sus salarios, sus condiciones, si pueden conciliar, con anhelos y esperanzas. Datos por género, por origen, ¡más datos por favor! Para mejorar, para avanzar, debemos tener datos para analizar dónde estamos y dónde queremos ir. Necesitamos saber más del capital, del Capital Humano.

En estos días que está en la palestra de los medios el turismo sostenible, es decir, ese turismo «que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas» como lo define la Organización Mundial del Turismo, no podemos olvidarnos del trabajo de las personas. El empleo y sus condiciones tienen un impacto económico y social importante, ahora que todos estamos (o deberíamos estar) reflexionando sobre la sostenibilidad.