Amb l’esgotament de l’educació

Les Mares Trinitàries regentaven l’escoleta dels cagons on anàvem els menuts del barri. Una monja octogenària, sor Francisca, em feia llegir al seu costat, i d’amagat, em passava caramelets per fer-ho bé. Recorde que ens deia que, a l’entrada del temple, hi havia dos àngels amb sengles llibres. Un apuntava els qui entraven bé a l’església, altres els que ho feien mal. Quan, als sis anys abandoní l’escoleta sabia llegir, escriure, contar, les pregàries bàsiques i que calia anar amb compte en entrar al temple. El ben cert és que, almenys fins el dia de hui, no he precisat de l’auxili de psicoanalistes ni demés terapeutes de la psique. Ja no vaig assistir a cap escola religiosa més, però guarde un gratíssim record d’aquelles mongetes abnegades que es sacrificaven pels xiquets de la contornada.

Amb el transcurs del temps vaig observar que aquells companys d’aula més rebotats eren els qui provenien de centres religiosos. Esta constatació m’ha fet recelar sempre de Burrhus Frederic Skinner i demés conductistes. Estos psicòlegs defenen que sempre es pot obtindre una resposta desitjada de l’individu aplicant l’estímul adient. De fet, mantenen que ni la llibertat ni la dignitat existixen perquè el comportament humà està condicionat pels estímuls (Beyond Freedom and Dignity).

En este sentit també m’he sentit incòmode amb alguns preceptes dels il·lustrats John Locke i Jean Jaques Rousseau. Tots dos incidiren en l’ensenyament als xiquets de ben menuts, quan les ments encara són jóvens, obertes a l’aprenentatge i no estan obstruïdes pel mal general de la societat. Per a ells, i per als il·lustrats en general, l’educació era la llum que arracona les tenebres de la ignorància i la superstició, palanca capaç de transformar la natura humana allunyant-la de males inclinacions, supersticions i tenebres versemblants. Amb el triomf de la Revolució Francesa, les idees il·lustrades s’escamparen per aquell país i per bona part d’Europa.

La realitat, però, es ben distinta a la teoria. Els amics docents saben que no tots els alumnes han trobat la felicitat en arribar als instituts. Allà se’ls aplica una educació reglada que hauria de convertir-los en bons ciutadans, aptes per inserir-se en la societat. Malauradament, no és eixe el cas: no tots els alumnes aprecien el bé de l’educació. És més, no pocs alumnes –en masculí- mostren obertament les seues preferències pel senyor Pérez (SALF).

Les dificultats de l’educació per a obtindre ciutadans responsables i solidaris s’ha evidenciat en les recents eleccions europees, com si l’educació haguera mostrat símptomes d’esgotament. Exactament 235 anys després de la Revolució Francesa i 119 anys de vigència de la llei de separació de l’Església i de l’Estat, 84 anys després de la invasió nazi de França i de la humiliació de l’armistici de 24 de juny de 1940, els francesos han optat, majoritàriament pel grup europeu Identitat i Democràcia.

Francament, en un primer moment, em vaig desconcertar en assabentar-me d’estos resultats; no quadraven amb els meus paràmetres racionals. No entenia com, una majoria de francesos havia votat les forces polítiques seguidores del règim de Vichy. No parlem d’Àustria on també han guanyat –i això que patiren l’Anschluss, o annexió nazi de 1938-, i així, més països encara.

Després vaig pensar que calia agarrar-s’ho en positiu, pegar-li l volta al calcetí. El lingüista i filòsof Noam Chomsky es va enfrontar, intel·lectualment parlant, als postulats de B. F. Skinner en la dècada de 1960. El temps li ha donat la raó: el ser humà és lliure. També per a menjar de l’arbre del coneixement del bé i del mal i de tastar totes dos opcions.n