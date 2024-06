Proposta per a Vicent Mompó i Natàlia Enguix

Vicent Mompó y Natàlia Enguix / Levante-EMV

Davant de l’últim episodi de xenofòbia lingüística patit en un míting polític de les eleccions europees, m’he decidit a fer una proposta a les dos personalitats polítiques valencianes que, en estos moments, més poden fer per a potenciar l’assumpció social del valencià: el president de la Diputació de València, Vicent Mompó, del Partit Popular, i la seua vicepresidenta primera, Natàlia Enguix, d’Ens Uneix. L’u de Gavarda, i l’altra d’Ontinyent. Com es va comprovat en eixe míting, la perspectiva de futur del valencià és roín si no té un ús i un foment transversals, en els quals participen tant la dreta com l’esquerra. Per eixe motiu és important el pacte i l’entesa que, en la Diputació de València, han fet el Partit Popular i Ens Uneix. Partint de posicions polítiques diferents, dos condicions indispensables deuen haver sigut posar objectius i mitjans en comú per a buscar una col·laboració constructiva que siga positiva per a la societat. Segur que, en les relacions, han sorgit problemes; però, dialogant i arribant a acords, al cap d’un any el pacte va avant i és un exemple de col·laboració entre forces polítiques d’ideari diferent. En una societat amb tants enfrontaments incivils, estem davant d’una bona lliçó: una actuació civilitzada. En el model lingüístic valencià, hi ha una realitat similar a la dispersió política. No haurien d’haver tres models diferents: el de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el de les universitats públiques valencianes, i el de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Davant d’eixe panorama, cal evitar l’error de no considerar les persones. Partint dels parlants (això és, el valencià viu entre Vinaròs i Crevillent) hauríem de buscar criteris integradors i fer investigacions sobre temes concrets en què hi hagen divergències entre l’Acadèmia, les universitats i la RACV. Basant-nos en eixos mitjans, és necessari dialogar d’una manera constructiva per a establir acords en el camí cap a un model únic.

No és cap secret que la fractura social dels anys 70 i 80 del segle passat afavorix l’abandó del valencià. Des dels anys 30 del segle XX, hi han valencianistes partidaris de seguir de prop el model lingüístic català (com ara Carles Salvador); en canvi, uns altres són partidaris d’estar centrats en el valencià (com ara la gramàtica de Manuel Sanchis Guarner). Al final del franquisme i el principi de la democràcia, eixa divergència es va unir a les confrontacions polítiques, i acabà en una fractura social entre els valencians, que encara perdura (com es pot comprovar a la política valenciana). Els crits de divendres passat contra un discurs en valencià (en el valencià de la Ribera Alta) estan vinculats a la divisió social dels 70 i els 80, que dificulta la transversalitat, l’absència de la qual és letal per a l’ús i el foment del valencià. I també ho és per a la cohesió de la societat valenciana. L’oposició frontal entre les dos visions del valencià impulsa a vore el valencià com a llengua conflictiva. Eixa situació possibilita que, a l’hora de parlar en públic, u es decante per la llengua que no crea conflictes, el castellà. I promouen suspicàcies contra els qui usen el valencià.

Otros artículos de Abelard Saragossà

Tenim la necessitat de trobar l’equanimitat entre dos concepcions aparentment incompatibles. L’una no es pot reduir recorrent a l’altra. Eixes dos forces s’autoconsideren adversàries, de manera que s’alimenten recíprocament entre elles. El camí eficaç per a superar la fractura social és desplegar un valencianisme que siga pro valencià, i que no siga anti res. En eixa característica (ser pro valencià i no ser anti res), el pacte entre el Partit Popular i Ens Uneix torna a ser un model per a la societat valenciana. En el camp del model lingüístic valencià, per a avançar cap a un model cal proposar-ho i aportar mitjans (com ara «buscar criteris integradors i fer investigacions sobre temes concrets en què hi hagen divergències»). La transversalitat demana que les investigacions tinguen en compte com parlem majoritàriament els valencians. Eixa actitud separa de l’essencialisme i l’elitisme, acosta a l’humanisme i ajuda a evitar que el model lingüístic es separe innecessàriament del valencià viu i de la identitat valenciana (que també existix en la llengua). En un idioma marginat socialment com és el valencià, un model lingüístic només té sentit quan, a més de ser identificador i assimilable, els parlants l’assolixen i el practiquen en la comunicació pública. Una norma que els parlants eviten convida a preguntar-se si és una norma errònia.

Dels objectius exposats a una proposta

Per a acostar-se als tres objectius exposats (transversalitat, un únic model, i superar la fractura social), la Diputació de València podria oferir als investigadors la col·lecció Biblioteca de Filologia de la Institució Alfons el Magnànim (en la qual no s’ha publicat cap obra des de 1968, fa 58 anys). Cada obra, hauria d’investigar algun dels temes divergents entre els tres models dits: 1) indagar d’a on ve cada opció; 2) explicar quina és coherent amb les estructures lingüístiques del valencià, i quina no ho és; 3) mostrar els avantatges de cada opció (si en té) i els inconvenients (si en comporta). Eixe camí també mostraria qui es fonamenta en estructures lingüístiques, en arguments, en la història valenciana, i en les persones (els parlants actuals); i qui actua fora d’eixos factors. n