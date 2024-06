¿Quo vadis Europa?

Hace una semana amanecíamos con los resultados de las elecciones europeas con un nudo en la garganta por el ascenso imparable de la ultraderecha en países de tan alcurnia democrática como Alemania, Francia o Austria. Dicho nudo ha sido alimentado por medios y partidos políticos que los retroalimentan, incluso a sabiendas que son su única tabla de salvación. En cambio, o nos damos cuenta de una vez que la política ha dejado de hacer sus deberes desde hace mucho tiempo y el camino que dejan está servido para populistas de toda laya, o ideamos y proyectamos iniciativas para la juventud, o transmitimos con propuestas serias un horizonte de compromiso, responsabilidad y esperanza o estamos abocados a un futuro incierto donde el pasado puede volver con mayor fuerza si cabe. Es demencial comprobar cómo en España ha votado únicamente el 50% de la ciudadanía. Pero en países como Croacia, Bulgaria, Lituania, Letonia o Checoslovaquia no han llegado ni al 33 %. Estamos ante una epidemia de mediocridad política sin precedentes donde muchos líderes se mueven más por su ambición personal que por su voluntad de servicio. No hemos asumido que somos un continente envejecido con una natalidad suicida, con un Estado del Bienestar que creemos que cae del cielo y es cuasi inmaculado, con una respuesta nula ante el desafío de la inmigración que tenemos que afrontar desde el rigor y la seriedad y no a partir del oportunismo infantil y totalitario de los populismos. En campaña hemos asistido impertérritos a un silencio frente a las políticas europeas, lo que se cuece en Bruselas porque, como apunta Juan Luis Cebrián, «se ha hablado de Begoña Gómez, su cuñado el músico, la guerra de Gaza, aunque no la de Ucrania, el porvenir de la legislatura, el amor de Pedro Sánchez por su esposa y algo de la amnistía. Sí de los mil millones de euros a Zelensky, pero no sabemos cuántos a nuestras Fuerzas Armadas, y la Guardia Civil sigue persiguiendo a los narcos en condiciones de inferioridad notable». Nada de la Constitución europea, de la fiscalidad o del mecanismo de solidaridad financiera con otros países no incorporados. Ante este panorama, ¿a dónde vas Europa? ¿Qua vadis Europa?

Deberíamos recordar que en un momento peor que el nuestro, después de la Primera Guerra Mundial, un grupo de intelectuales y políticos liberales y social democráticas fundaron el movimiento Pan-Europa: Madariaga, Unamuno, Thomas Mann, Einstein, Paul Valéry, Benedeto Croce, Rilke o Zweig en el que afirmaban que las bases de la paz futura debería ser la paz y la libertad. Veinte años después otro miembro del grupo, Ortega y Gasset pronunció en 1949 una conferencia en Berlín titulada Meditación sobre Europa. Ante una ciudad bajo los escombros sólo ahí podía hablar frente a la barbarie del nazismo y después del comunismo, ahondando en una idea que no podemos olvidar: Europa personifica la intuición del pluralismo universal convirtiéndose en su gran aportación al mundo. Por ello estamos ante un proyecto inacabado, una tarea que depende de nuestra libertad y compromiso con aquellos principios que tienen que constituir un dique de contención frente a todo totalitarismo. Necesitamos una Europa matutina, de la aurora y de la luz para que despierte y vuelva a alumbrar la vida de las gentes. ¿Quo vadis Europa? n