La cançó que va popularitzar Frank Sinatra My Way (A la meua manera) és el lema que porten gravat al cervell: salvadors de la Pàtria com Aznar, que vol salvar-nos a la seua manera: «qui puga fer que faça», i allà que va la rècua patriotera fent-ne de les seues, cadascú a la seua manera (resar rosaris inclòs, que cadascú ajuda com pot); i ara —voltat de dones que li criden «¡Tío bueno¡» (ja veuen, quin mal gust!)— carrega contra el finançament singular de Catalunya perquè el finançament irregular del PP era aigua beneïda. Seguim. Fiscals que van al seu aire per esquivar l’amnistia. Jutges que apliquen la llei a la seua manera seguint la dita «als amics justícia i gràcia; als enemics, només justícia». Comentaristes que, igual que Julio Iglesias visqué «a mi manera», vull dir a la seua manera pressionen ERC; uns, perquè pacte amb el PSC; altres, perquè no pacte. Mentrestant el PP bloqueja el CGPJ perquè renovar-lo no és plat del seu gust. I és que a les Espanyes no hi ha manera si no és «a mi manera».

I encara ens preguntem per què una de cada tres persones no llig notícies en Espanya i quasi la mitat afirma sentir fatiga informativa? Segons l’informe Digital News Report España 2024, el percentatge de persones que es declaren «fartes» de les notícies ha pujat notablement (del 26% el 2019 al 44% actual). I cada vegada presten més atenció a ‘influencers’ i comentaristes partidistes. És així com molta gent es tanca en una bombolla que acaba confonent amb el món real. Els algoritmes gestionen els continguts i això és el que lligen i veuen. Preocupant, perquè no els interessa saber la veritat, sinó que els diguen allò que volen sentir. Les xarxes socials estan lobotomitzant a la gent, que cada cop pensa menys i actua per impulsos emocionals. Mai en la vida l’estupidesa ha tingut tantes oportunitats de manifestar-se com ara en internet. Caldrà pegar-li la volta al sistema educatiu perquè la gent torne a pensar i no ho faça a la manera que vol el youtuber: «a mi manera», la seua. n