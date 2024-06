"Pegar tort" a la cultura festiva

Hem de ser positius. El malgeni i el poc humor no fan que puguem tastar el millor de cada moment. No obstant això, he de reconéixer que hi ha instants en els quals tot va per l’aire i no trobem consol a l’estat d’ànim. Llavors, necessitem contar-ho amb una locució. Hui en trie una que em pareix apropiada i gràfica: ‘pegar tort’. Significa que eres coneixedor o coneixedora d’una situació que no t’agrada i causa disgust. Podem emprar també l’expressió ‘caure tort’.

Han passat uns anys al Cap i Casal en els quals la festa s’ha dignificat com a valor cultural. Més enllà dels partits governats que ho han aconseguit, amb els quals podem combregar o no, em quede amb la idea que s’ha vinculat més l’esdeveniment festiu amb el patrimoni i la cultura. Hem sigut testimonis de com els museus festius de la ciutat de València no solament s’han renovat sinó que han passat a ser reconeguts com a tals. Sembla estrany, però no ho estaven. Sens dubte, d’eixe quefer, el sociòleg i historiador Gil-Manuel Hernández n’ha sigut el promotor. Ara, amb l’arribada de nous temps, no sols sobra ell sinó la seua plaça. Em desdejune amb la notícia i em ‘pega tort’ que l’administració no necessite un director de museus de la festa.

Alhora que el desgraciat fet passa, en la mateixa regidoria dedicada a festes, la plaça del cap de secció Josep-Lluís Marín sembla que vol amortitzar-se. Eixa àrea municipal no va sobrada de massa recursos humans. Hi falten alguns llocs de treball. Si m’ha ‘pegat fort’ és perquè Marín ha sigut una persona que ha atés esdeveniments festius amb gran sensibilitat. Els orígens vinculats a les falles i la relació amb el folklore han ajudat la seua bona actuació i sobretot que esta haja estat reconeguda de forma generalitzada. M’ha ‘pegat tort’ que hagen primat actituds partidistes per a arraconar-lo.

Sincerament, són mesos en els quals em ‘pega tort’ que no es respecten les millores culturals de l’anterior etapa. Cada partit que entra al govern té legitimitat per a introduir canvis. De segur que poden millorar i realitzar noves aportacions, però sense desintegrar ni arrabassar.

En definitiva, emprem ‘pegar tort’ per a manifestar els disgustos, encara que intentem que no siguen molts i que si venen els relativitzem. Espolsa els colps rebuts caminant amb més força.