Aquestes dos paraules: amb la venia, expressen de forma clara la situació de com ens situem davant dels jutges, es tracta d’un protocol que ve de lluny, del que hem fet ús els professionals del dret, al encetar les nostre paraules durant les vistes dels judicis. Una expressió, doncs que revela respecte i que si consultem al diccionari resulta ser una petició de permís a un superior.

Pensant en la practica de l’expressió citada, recorde haver-la emprat sovint en la meua activitat professional, tot i esperant una actuació justa i independent; fins i tot, en moments de dictadura, representava una exigència, que en la gran majoria de casos sabíem que no anava ser possible envers el poder, que era el franquisme. Doncs, ara, en una situació de poder, nascut a traves dels mecanismes democràtics, està donant-se la paradoxa de que significatives actuacions judicials em recorden aquells temps passats del TOP (Tribunal d’Ordre Públic), amb la peculiaritat d’ afectar a procediments que tenen a veure amb la vida pública.

Observe com altes instancies judicials de l’estat, davant de sonats processos actuen amb diligència i rapidesa, com fixa la Constitució, en tant ,que d’altres es dilaten de forma inexplicable, clar, quan afecten a personatges de la vorera dretana del espai polític. Per altra banda, s’obrin investigacions, es fan imputacions, tot i coincidint, amb campanyes electorals o amb iniciatives del govern que no son del gust del tàndem opositor. Tanmateix, tenim les «oportunes» diligencien que es practiquen, sempre en relació amb el Procés i els seus protagonistes, o en especial en el tema de l’Amnistia. Al cas del territori valencià, també, hi tenim exemples: cas Taula, cas Oltra, les Creus dels Caiguts de Castelló i Callosa.

El relació a l’Amnistia, tenim una llei, que pot beneficiar a la gent que va fer possible un referèndum il·legal, més simbòlic que real, juntament als responsables d’uns actes polítics declaratius d’una independència, més sobre el paper que efectiva; tanmateix, l’aplicació de l’amnistia afectaria a membres de les forces de seguretat que estan acusats d’haver ferit o maltractat als ciutats de les meses electorals.

Doncs, eixa llei que pot amnistiar, deurà ser aplicada pels tribunals de justícia competents, i, preciosament, de nou professionals del dret deuran acudir als tribunals i a les vistes públiques, i aleshores, repetiran les paraules de ritual «Amb la venia de la seua Senyoria», tot i esperant un pronunciament independent i just. No deguem generalitzar, però, la hipòtesis de que puguen haver-hi resolucions judicials condicionades pel patriotisme espanyolista, no es pot descartar. Certament, existirà la via d’ apel·lar a una instancia judicial superior, cosa que tampoc és cap garantia.

No ignore que el problema no te rapida solució, igualment, no se si dir aquestes coses pot ser útil. Per moltes raons, i amb el permís dels tribunals, no em resta més que reiterar la exigència d’ imparcialitat, e independència judicial. n