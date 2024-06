Ruth Conde i les atrocitats de Gaza

Una de les atrocitats més grans que han patit les víctimes de Gaza, i qui sap si marcarà un abans i un després en la història de les atrocitats humanes, és que el genocida Netanyahu i els seus col·laboradors d’extrema dreta han vulnerat sistemàticament les lleis internacionals humanitàries i han condemnat a víctimes innocents a un terror, a un dolor, a un patiment, encara més greu en molts aspectes, que no matisarem per respecte, que aquell que van patir les innocents víctimes de l’Holocaust. Sobretot si tenim en compte que Israel, respecte d’altres països en conflictes bèl·lics, sempre s’ha considerat un país democràtic.

Cal explicar-ho a poc a poc perquè vostés, lectors occidentals atents i sensibles a les atrocitats, assimilen les proporcions humanitàries de l’escomesa bèl·lica de l’actual govern israelià, que ja porta a l’esquena de la seua responsabilitat moral prop de 40.000 persones mortes. Els palestins no són humans? Les conseqüències de no respectar les lleis humanitàries internacionals són devastadores per a les víctimes.

La qüestió és que a Gaza, hospitals, escoles, camps de refugiats, metges, infermeres, periodistes, treballadors de l’ONU, infants, dones, famílies senceres, també han format part de la guerra. M’agradaria que, per un instant, empatitzaren amb les palestins ferits o malalts, dones embarassades, xiquets, ancians, adults, que no han pogut rebre ajuda amb les medicines i els aparells sanitaris necessaris o que, senzillament, han mort per inanició perquè Netanyahu ha bloquejat l’ajuda alimentària. O de quina manera han expulsat i estigmatitzat els treballadors de l’ONU que han patit la mort o la impotència davant les barbaritats de l’exèrcit israelià. No s’han respectat les normes internacionals i han bombardejat i han matat persones innocents sense cap respecte per les vides humanes, estes o les altres, res no els ha importat en el seu frenesí anihilador.

I tot això ha ocorregut davant la impotència de la comunitat internacional, per moltes condemnes de l’ONU que, per descomptat, hi ha hagut i per molt que el Tribunal Internacional de La Haia haja dictaminat que Israel no cometa actes de genocidi contra els palestins; al capdavall, impotents cants de sirena. Com deia Simone Weil, el poder de la força és el poder de la força i el suport dels Estats Units a Israel és un motor genocida imparable.

I, al cap i a la fi, ha acabat Netanyahu amb els assassins de Hamàs? En absolut. No ha recuperat tots els ostatges, ni ha acabat amb els terroristes, ni, presumiblement, acabarà amb el conflicte, si de cas l’agreujarà. Aleshores, què guanya amb la guerra de Gaza? Guanya continuar en el poder perquè sap que, en el moment la guerra s’acabe, els uns i els altres, per dins i per fora, aniran per ell i li demanaran comptes per totes les atrocitats i tots els errors polítics que van permetre la incursió dels assassins de Hamàs.

Hem hagut d’escoltar les commovedores paraules de la infermera de Metges Sense Fronteres, Ruth Conde, que ha tornat de Palestina, davant el Congrés dels Diputats, per a prendre nota, una vegada més, del sofriment i les penalitats que a hores d’ara viuen als hospitals de Gaza. La valenta activista ha dit entre llàgrimes que coneix perfectament l’olor del dolor i la mort. La impotència d’un metge o d’una infermera quan els malalts, entre ells xiquets, et miren a la cara demanant ajuda i no pots oferir res, assumits en la impotència per falta de mitjans sanitaris.

Xiquets perquè Ruth Conde és una infermera, la meua admiració més sincera, especialitzada en pediatria, que fa una dècada que treballa en diversos països d’Àfrica i Llatinoamerica. Ho comprenen vostés? Han pogut empatitzar amb esta dramàtica situació ? Comprenen ara el sabor amarg i punyent de les llàgrimes de Ruth Conde al Congrés dels Diputats?

Comptat i debatut, els hospitals ja no són un lloc segur i estable per a salvar persones de la mort, ha deixat de respectar-se el Dret Internacional Humanitari, diu la directora general de Metges sense Fronteres, Marta Cañas. També Israel, un país considerat democràtic, ha deixat de respectar el Dret Internacional Humanitari, com demostren les atrocitats de Netanyahu a Gaza: és el testimoni d’aquelles persones que han decidit arriscar la vida per ajudar les víctimes. n