El millor temps que es puga recordar

El 17 de juny es va complir el primer any de legislatura, després de les eleccions municipals on vaig sentir com a alcalde la confiança renovada dels gandians i gandianes de manera majoritària. Recorde estes paraules que vaig pronunciar en el ple d’investidura: «Vinc amb passió per Gandia, i per la seua gent. I vinc a oferir la millor etapa de la nostra ciutat».

Un any després, la nostra manera de governar, moderada i pròxima, és ben clara: xafar cada carrer; escoltar a cada persona, empresa o col·lectiu que ens necessite. El problema de cada persona ens importa i no som indiferents a ningú.

Després d’un any, no oblidem que governem per a totes i tots, ens votaren o no. Posem a Gandia per damunt de tot –per damunt de l’interés partidari i de colors polítics–. Ho hem demostrat, ara, defensant que no es tanquen els consultoris de Beniopa, Benipeixcar i el Raval.

Governem amb pactes i consensos, amb respecte, sempre disposats al diàleg. No només amb l’oposició sinó també amb la ciutadania, allunyant-nos del soroll i atenent des de les xicotetes coses de cada dia fins als grans projectes.

Hui, Gandia està molt millor que fa un any –esta afirmació es pot corroborar amb fets objectius–. Gandia és una ciutat confiable. És un imant per als emprenedors. Només hem d’observar la implantació d’empreses: l’any passat es van concedir 108 llicències d’activitat i, fins a maig d’enguany, portem 57 –165 nous negocis en poc més d’un any i mig–. Moltes mercantils estan invertint a la nostra ciutat perquè veuen un entorn amable i responsable.

Al mateix temps, ha sigut un any de bons indicadors econòmics. Ha baixat l’atur amb xifres que no véiem tan positives des de feia setze anys; maig ens ha portat bones dades d’afiliació a la Seguretat Social, amb 644 afiliats més que l’any passat; seguim pagant puntualment els proveïdors i des de 2015 hem reduït el deute municipal més del 27% –som un ajuntament exemplar a Espanya de bon comportament econòmic–. En turisme, segons Hosbec, hem tingut un 87,6% d’ocupació hotelera durant la primera quinzena de juny, un fet que vaticina un altre estiu de rècord.

Tot i això, no ens podem conformar. No podem ser autocomplaents, ni acomodar-nos. Així, detectem i afrontem els problemes reals de la gent amb el projecte estratègic Avant Gandia, mitjançant plans específics per a la vivenda –la prioritat de les prioritats–, per al comerç, les instal·lacions esportives o el manteniment de la ciutat.

D’altra banda, estem consolidant el que tenim en marxa i estem reivindicant el que Gandia necessita. Estem executant més de 105 milions d’euros en inversions. Junts estem construint la Gandia de les oportunitats i estem atraent inversions públiques i privades com mai. Gandia tindrà nous hotels, un d’ells a la zona de la Ducal, el qual incrementarà la nostra qualitat turística.

Com veiem, este ha sigut un any per a consolidar projectes que milloraran la ciutat i, sobretot, assentaran les bases perquè Gandia continue avançant. El pròxim mes de setembre començaran les obres del polígon Sanxo Llop; durant l’inici de curs hi haurà una nova edició del Xec Cultural Escolar; i estem avançant amb l’espai de jocs singular del parc Ausiàs March amb un disseny emblemàtic.

Estem deixant-nos la pell defensant iniciatives que milloren la vida de les persones; parlem d’una nova transformació de la ciutat. Ja estem albirant la nova Gandia: una ciutat moderna que aposta per la sostenibilitat, que genera dinamisme i riquesa per continuar creixent sense deixar ningú enrere.

Ha passat ja un any, amb el mateix entusiasme intacte d’eixe primer dia. I seguim donant el millor de què som capaços, entregant totes les hores del dia i tots els millors anys de les nostres vides, a l’honor més gran que mai podrem tindre: el de servir al veïnat de Gandia per edificar una nova esperança.

El temps corre molt de pressa. Ja ha passat un any d’eixe discurs d’investidura on vaig afirmar que havia de correspondre tant de suport en les urnes –un dels millors resultats de la història del meu partit– amb encara més treball i més dedicació a la ciutat on he triat viure; la ciutat que estime apassionadament i que m’ha donat les millors coses de la vida.

Al remat, amb els tres anys que resten de legislatura avançarem més que en moltes legislatures. Perquè, ara fa un any, ho vaig garantir i ho continuaré complint: continuarem esforçant-nos en esta legislatura que està encetant la millor etapa i que obrirà amb la ciutadania el millor temps que es puga recordar, el millor temps per a Gandia. n