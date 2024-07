La importància de la lectura en estiu, o de quina manera trobar l’assossec necessari per a espantar una mica el soroll mediàtic i de les xarxes socials i cultivar la vida interior en vacances, si és que ens hi resta alguna cosa després de l’estressant tensió externa. I és que la lectura ara per ara és un acte anarquista, sobretot en els temps que corren, en gran part de mediocritat i deliri, com va dir el gran assagista i poeta alemany Hans Magnus Enzensberger. En narrativa, acaba d’eixir al mercat literari una acuradíssima edició de l’editorial Afers de l’última novel·la del mític Josep Lozano, autor del sempre referenciat Crim de Germania (1979). La fràgil memòria és un monòleg de dues dones, amb la parla genuïna de la Ribera del Xúquer, a través de les quals l’autor fa una introspecció sobre la Guerra Civil i la postguerra.

L’escriptora Núria Cadenes ha publicat en Proa edicions la novel·la Tiberi Cèsar (ja porta dues edicions). Una novel·la històrica, no cal dir-ho de bell nou, complexa i brillant, molt ben estructurada i elaborada, que ha sigut recompensada amb una excel·lent resposta per part dels lectors i la crítica. La periodista i activista Isabel Donet Sánchez, ha tret a la llum en Neopàtria la novel·la Adeu princesa! No és la seua primera incursió en el món literari i no debades s’hi fa notar un estil narratiu acurat per a rememorar, a través del reencontre sentimental de la protagonista, els anys de la Transició en el context d’una relació íntima.

En l’apartat d’assaig/llibre de viatges, Jordi Galli ha publicat en Acantilado La ruta invisible, un suggestiu llibre sobre la celebrada Ruta 66 entre Chicago i Santa Mònica. Inevitable recórrer a la famosa cançó original de Bobby Troup i recreada per Nat King Cole Trio i els grans del rock and roll: Chuck Berry, Rolling Stones, etcètera. Un llibre magnífic i d’una gran amenitat per a introduir-nos alhora dins de la pell d’un país tan magnètic i contradictori com són els Estats Units d’Amèrica. Juli Capilla ha escrit un atractiu llibre de memòries, La terra i la paraula (Edicions del Bullent), premi d’assaig Josep Vicent Marqués dels Ciutat de València 2023, d’alt contingut emocional i categoria lírica. La mort d’un amic és l’incident desencadenant d’una rememoració de la infantesa i la joventut a Pedralba acompanyada d’un ressorgir dels records vitals i alhora melangiosos lligats a la natura, als personatges i als espais íntims de la localitat dels Serrans. Commovedor el sentit i apassionat homenatge que fa l’autor a l’amic mort.

El poeta de Catarroja Ramon Guillem, recentment homenatjat per l’Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, ha tret a la llum a l’editorial Vincle Foc de magranes. Suggeridores notes de lectura d’un poeta de llarga trajectòria i gran reconeixement públic. Ivan Brull, Vicent Penya, Jaume Pérez Montaner, Paul Auster, Lluís Calvo, Francesc Mompó o Mercé Claramunt són alguns dels noms, entre molts altres, que suren per les interessants pàgines del llibre. La poeta Begonya Pozo acaba de publicar a Godall Edicions, Arrel, premi de poesia de Pollença. Es tracta d’un poemari de realisme intimista escrit amb versos d’elegant i continguda ressonància lírica.

D’altra banda, cal saludar i donar l’enhorabona a una nova aventura editorial de poesia. Salze editorial, gestionada per Josep Porcar i Marta Vilardaga. Iniciativa valenta i plena de bon gust literari que en este quart projecte ha publicat una selecció de poemes de Dinos Khristianópulos (Tessalònica, 1931-2020), amb prefaci, selecció i traducció de Lucas Gonzalvo Valls i epíleg de Jaume Almirall. Són poemes confessionals directes i valents, amb forta presència d’erotisme i regust pels espais marginals, de prostitució o proletaris, si de cas fora de les normatives diürnes, com els descampats o els afores de la ciutat, d’escola kavafiana. Khristianópulos és considerat un referent literari dins de la comunitat LGTBIQ+. Fet i fet, són llibres per a gaudir en temps de vacances i de recerca de vida interior, tan maltractada pel soroll insuportable i reiteratiu de la vida exterior. La importància de la lectura en estiu per a poder sobreviure la resta de l’any.