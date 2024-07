Cien días y tres años

Morant y Mazón, en un acto en Alicante / ÁLEX DOMÍNGUEZ

La política. Un ‘hater’ habitual me reprocha que estas columnas sabatinas son un vertedero de miserias propias y no una vía de análisis del entorno político cercano, que es lo que iban a ser. Hasta las críticas más miserables contienen dosis de verdad.

Estos días coinciden dos celebraciones (si hay algo que celebrar): los tres años de Carlos Mazón al frente del PP y los cien días de Diana Morant como líder del PSPV.

Morant. En el aire. Es mi resumen en pocas palabras de la situación de la nueva secretaria general de los socialistas valencianos. El suyo continúa siendo un proyecto por definir. Tampoco es tan extraño, son cien días. Lo más preocupante, en mi opinión, es que no ha terminado de asumir que es, por encima de todo, la representante de muchos valencianos. Mentalmente, Morant es hoy una representante del Gobierno de España. Sobre todo es eso. Secundariamente es otras cosas, como el principal cargo del PSPV, pero su primera actividad mental es la de ministra. Posiblemente ella opine de otra manera, pero es lo que creo tras estos cien días. No quiero decir que los dos cargos no puedan ser compatibles en la práctica. De lo que intento hablar es de prioridades conscientes e inconscientes. Y la primera debería ser el liderazgo de la izquierda valenciana. El abrigo de Pedro Sánchez, con todo lo que representa hoy de referencia ganadora frente a entornos hostiles, no debería ser castrador. Morant debería salir del refugio monclovita y exponerse si quiere ser la referencia de miles de valencianos y no solo la representante del Gobierno de España. Hay asuntos, en especial el de la financiación, tan sensible por aquí, que le ofrecen la oportunidad de crear un discurso propio frente al recibido por delegación. De momento, no lo ha hecho. Lo buena para ella es que ha superado con buena nota el primer examen electoral, el de las europeas, aunque no se expusiera directamente, y que el partido no está en modo guerrillero, como en otros tiempos, más allá de alguna trifulca local que entra dentro de lo previsible en la oposición.

Mazón. Asentado. En tres años es el amo del PP en la Comunitat Valenciana. Es lo que regala también el poder. Y una victoria electoral en la que hace 24 meses nadie creía. Eso otorga también un halo de fascinación entre los propios que aún dura. Se dice mucho del papel de Sánchez en el advenimiento de Morant, pero Mazón llegó al trono del PPCV de forma parecida, empujado desde la calle Génova de Madrid. Luego el contexto ha sido diferente, porque quienes lo impulsaron (Pablo Casado y Teodoro García Egea) fueron despejados del poder. Mazón ha hecho su camino propio después, como se ha visto en la toma de grandes decisiones al conformar su gobierno. Da igual si ha sido por convicción o si se ha aprovechado de la debilidad de la dirección ante los territorios, los poderosos ‘barones’ y ‘baronesas’. Su liderazgo en el partido es total hoy. La clave principal ha sido solidificar la alianza con María José Catalá, un símbolo de la conexión entre Alicante y València. Con ese puente estable es difícil que algo se mueva contra él . Seguro que tiene presentes las viejas guerras entre Eduardo Zaplana y Rita Barberá o entre aquel y Francisco Camps.

Qué hacer con el absuelto Camps es la patata caliente del momento, pero Génova no está tampoco por devolverlo al ruedo electoral, así que presión no va a haber. Lo peor para Mazón en este julio de 2024 es que Vox es un elemento más resistente de lo que podía parecer y la progresión hacia la ansiada mayoría absoluta no es tal. El riesgo que acecha es el del populismo frente al miedo, con dos vectores: Cataluña y la inmigración.

El contraste. En estas tardes aún largas, cuando aparco el coche cerca de casa, me encuentro en el parque una concentración de gente, la mayoría niños, de distintas etnias y procedencias. Aprovechan la caída del sol para jugar en el parque ellos y contarse sus chismes y miserias los mayores. Son unas cuantas decenas, rodeados de unas bolsas del supermercado con lo que les sirve de merienda o cena. Es la ciudad de 2024, guste o no. Impensable de otra manera. Es este tiempo, por muchas veces que se saque a una banda de cornetas a tocar el Himno de la Legión en la plaza mayor. El novio de la muerte con muchas posibilidades hoy será nacido en Quito, en La Paz o en Cali. Este parque en el ocaso del día podría ser el de una pequeña ciudad suiza o alemana de mitad del siglo XX si en lugar de gente de otros colores fueran españoles añorando su país. La memoria es también un arma contra el miedo.