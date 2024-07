Carteles electorales en Francia. / Levante-EMV

Es como si fuera de allí. Tantos años ya de recorrerla entera. Un día llegas a un sitio y al poco rato ya sabes que ahí te quedarás para siempre. No porque seas más listo que nadie, sino porque sabes, con César Vallejo, que los sitios son la gente que los habita. Que los sitios vacíos no son nada, apenas un bosquejo de algo inanimado, unas líneas trazadas sobre el suelo inamovible, seguro, sin peligro. Cuando alguien ha dibujado ese proyecto de futuro, conoce desde el principio dónde la vida y sus remolinos interiores ocuparán cada uno de sus rincones, desde los más luminosos hasta esos donde se recluyan la quemazón de la intimidad y el estallido del mundo, el silencio y la música, el miedo y sus contrarios.

Lo que pasa es que hay mucha gente que vive en las afueras de esa vida porque hace tiempo que los sitios la han excluido sin contemplaciones, porque vivir se ha convertido en un imposible, porque eso que llaman vida nunca pasó de ser un insaciable dominio de trileros. La economía va bien, dicen las cuentas de la prosperidad globalizada. Y no es verdad. La globalización es selectiva a la hora de repartir pobreza y privilegios. El capitalismo, que ahora se llama de mil maneras diferentes porque hay palabras que dan mucho miedo, sigue en lo que siempre fue: una maquinaria que provoca exclusiones a destajo. La perfecta maquinaria de la desigualdad.

La extrema derecha triunfa en todo el mundo. Y va y nos sorprendemos. No sé por qué. De repente es un notición el éxito de los partidos del odio, del racismo y la xenofobia, de no sé cuántos negacionismos, de la apuesta criminal por el exterminio de la fragilidad. De repente es como si Marine Le Pen hubiera nacido a la política francesa el 9 de junio de 2024. O como si Meloni, Milei y Díaz Ayuso acabaran de llegar y de plantar con un entusiasmo delirante sus simientes del horror. Todos vienen de muy atrás. Nada de lo que pasa es nuevo. «Este retorno a los lenguajes supremacistas y homófobos, de rechazo a la diferencia, sea sexual, racial o religiosa, anticipa la llegada de un nuevo invierno en Europa y en el mundo», escribe Ramón Lobo en Pensión Lobo. Habitación número 13, su magnífico, último y póstumo libro escrito con la lucidez y el apasionamiento de quien se está despidiendo de su última guerra entre las tantas que cubrió como periodista por todo el mundo.

Los sitios son para vivir y no para levantarse como una frontera infame entre la riqueza y la pobreza. Lo que ofrece la extrema derecha es un paraíso que no existe. No existen los paraísos: ni siquiera los perdidos. Pero hay gente que se coge al clavo ardiendo del primero que se lo ofrece. En Francia, el último baluarte del engaño fue Emmanuel Macron. Se convirtió en un hermano gemelo de Marine Le Pen. El descrédito de la política es el campo mejor abonado para la extrema derecha. Ha sido Macron el que ha apuntalado ese perfil de político sin escrúpulos ante las miradas cada vez más descreídas de una Francia que demasiadas veces ha abdicado de los valores ilustrados, de esa tríada mágica que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. El café de Rick en Casablanca es una ficción. Y casi siempre las patrias son esa ficción donde se construye impunemente la trampa emocional de las traiciones, sobre todo de las traiciones de clase. Decía Marguerite Duras que llorar es casi inútil, aunque a veces necesitemos llorar para que no se nos pudra por dentro la desesperación. Pero hay también una rabia inscrita en ese llanto que ahora se hace planetario. Es una rabia que no proscribe el conocimiento sino todo lo contrario, que nos hace resurgir de la melancolía contemplativa, del blanqueo con el que hemos disfrazado a los feroces artistas del resentimiento. Hablo de la lucha contra la barbarie. De eso hablo.

No sé qué pasará hoy en Francia. Lo mejor es que se consiga neutralizar a la extrema derecha. Pero de poco servirá eso si no hay desde el nuevo organigrama institucional una apuesta decidida, irrenunciable, por la igualdad. Que de una vez la nueva política sea nueva de verdad y no una canción entusiasta en una película inolvidable. La única patria que existe, si es que existe alguna, es ese sitio donde no haya nadie viviendo a la intemperie. Y donde no caben para nada, entre otras atrocidades, el odio, el racismo, la xenofobia y el resentimiento. Pase hoy lo que pase, seguirá siendo Francia un lugar donde vivir con gente a la que quiero, con la que lucho como aquí por lo común, porque la vida no sea una mierda, porque sean posibles los abrazos y no la malcarada mueca del desprecio. Los versos en una canción de Jean Ferrat: «Qué sería yo sin ti, a quien acabo de conocer». Nada. No seríamos nada. O sí. Seríamos carnaza para la extrema derecha. En Francia, aquí, en todas partes. Por las casas sin techo se cuelan Le Pen, Meloni, Díaz Ayuso, Abascal, Milei y toda la tropa fascista que ve cómo el desprestigio de la política, el abandono de la realidad obrera por parte de esa política, la desigualdad insoportable y una red mediática que fabrica bulos a destajo les da alas para volar como una amenaza en un mundo hecho pedazos. A ver qué pasa pues este domingo en Francia, ¿vale? A ver qué pasa. n