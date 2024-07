Hoy brilla el sol. ¿Por qué no mañana?

"Quizá hemos empezado a distinguir entre quienes están con los derechos humanos y quienes los miran de reojo" / EP

Salir de casa y encontrarse una viandante con una camiseta que clama ‘Oui’ al mundo es todo un símbolo de que el día puede ir bien. Que sí, que sí, que está claro que lo de Francia es un voto a la defensiva, de miedo al borde del precipicio, no de ilusión en un proyecto nuevo y fresco, pero algo es algo. La sociedad ha reaccionado cuando ya todos dábamos casi por hecho que la extrema derecha iba a gobernar. Hasta Alberto Núñez Feijóo se ha alegrado. No seré yo quien se lo reproche. Hoy no.

Como el día viene soleado, incluso creo que la política (la mala, la que mira el beneficio electoral por encima de todas las cosas y el perjuicio del contrario) puede quedar relegada esta semana y así puede que venza el rigor y la seriedad y el Gobierno y las comunidades se entiendan en el reparto de menores migrantes, que no se utilice para señalar a unos territorios, o para intentar desestabilizar gobiernos, sino para encontrar soluciones razonables, que pasan por una mejor gestión de un problema demasiado serio en el que hasta ahora solo ha ganado la demagogia. Y ya sabemos por las barbas vecinas qué fuerzas se mueven mejor en el barro. Más gestión, por favor, y menos fango. Que no hace falta esperar al último minuto de la prórroga, como en Francia.

Incluso hoy el sol, el buen sol, me hace creer en la sinceridad de pequeños gestos de este Gobierno cercano, el valenciano, preocupado en que la sociedad avance y en que no se note mucho la compañía de los más radicales. Por eso, la campaña de la prevención de los ahogamientos en verano, presentada por Sanidad, que sabe de maniobras ante estos casos, y no por Justicia e Interior, aunque les competa la materia. O el protocolo de prevención de la violencia sexual en el ocio, presentado por la vicepresidenta de Igualdad, sin Interior, aunque se trate de violencia.

Hoy incluso me creo que no se trata de equilibrios entre la mano derecha y la izquierda, entre proyectos como la ley de Concordia por un lado y la agilización de las ayudas a las víctimas de violencia machista por otro. Quizá mañana me despierte y no haya dos pancartas para condenar la muerte de otra mujer. Quizá ha empezado un nuevo tiempo y hemos empezado a distinguir entre quienes están con los derechos humanos y quienes los miran de reojo, aunque acepten el juego democrático. Hoy brilla el sol. ¿Por qué no mañana?