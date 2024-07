Escac i mat a l’immigrant

La política migratòria sembla una partida d’escacs entre els que aposten per la mà dura i els que opten per la solidaritat. La dreta que demonitza la immigració actua com el jugador d’escacs que per sorprendre l’adversari fa una jugada imprevista; com ara, requerir l’Armada per bloquejar l’arribada d’immigrants. Potser creuen que així detindran aquells que viuen en la misèria? Ja sé que un país no pot assumir un nombre d’immigrants superior al que és capaç d’integrar. I que no hem de propugnar solucions que podrien esdevenir explosives a curt termini. Però, si rebem amb els braços oberts l’estranger benestant que és fill de l’opulència, per què rebutgem aquell que és fill de la necessitat i busca només la subsistència?

Temps estranys aquests en què l’immigrant és sospitós per naturalesa. Inevitable recordar l’escena de la pel·lícula Casablanca quan el prefecte francès, per encobrir el seu amic Rick que ha matat un militar alemany, ordena detindre els «sospitosos de costum». El xenòfob de hui no serà prefecte de policia, però opera igual quan vincula migració a inseguretat convertint els immigrants en els «sospitosos habituals». Si el nostre sistema polític fóra un joc d’escacs, les notícies falses li estarien fent escac i mat, ja que no és el cavall qui més avança sinó la notícia falsa, com la d’Abascal dient que el Marroc obri les presons per «exportar» presos a Espanya.

«Són temps difícils —escriu Peri Rosi— i l’estrangeritat és una condició sospitosa». Sobretot l’africana. El racisme és una malaltia de pobres i les tensions amb els nouvinguts són el resultat, i no l’origen, de les desigualtats que actuen de coartada a la discriminació, la marginació i l’explotació, La gent que abandona el seu país empesa per l’exasperació només busca sobreviure de les sobralles del banquet europeu. I molts, com el jugador d’escacs incapaç de moure’s en cap direcció, són víctimes d’un escac mat ofegat. I això d’ofegat és literal. Només en 2023 van morir ofegats 6.618 migrants intentant arribar a Espanya.