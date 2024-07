Feminitzant la sanitat

Des de fa poc més de quatre anys preste els meus serveis a un centre de salut d’atenció primària.

Des d’aquesta finestra he comprovat com ha anat evolucionant l'“etapa postpandèmica” i com el personal sanitari ha estat al peu del canó fent front, no sols a les malalties físiques, també a les pors i inseguretats de la població

Hi ha hagut de fer front a la falta de mitjans, tant materials com humans, i a la permanent falta de resposta als problemes per part de l’administració autonòmica, sempre sobrada d’egos i en massa ocasions falta de seny.

Al centre hi ha un total de sis metges, de les quals cinc són metgesses i sols un metge. Així, en pocs anys ens hem trobat com una professió tradicionalment ocupada per homes ara està feminitzada.

He coincidit amb tres metgesses de tres generacions diferents que m’han anat explicant com viuen la seua professió.

Començarem per la més veterana. Té seixanta-huit anys i està feliçment jubilada després d'una vida dedicada a la medicina de família. En alguna ocasió m’ha contat que quan ella va estudiar medicina era una de les poques que ho podia estudiar i que la seua família, en especial la seua mare, es van matar a treballar perquè ella poguera estudiar.

Va acabar els estudis i va començar el calvari de les destinacions per tot arreu. Ara ací, ara allà i quasi sempre substitucions de l’estiu. I tot en un moment on una dona metgessa era quasi una excentricitat que generava certes desconfiances sobretot entre la població masculina poc acostumada a veure dones que no foren infermeres a la consulta mèdica. Eren les últimes dècades del segle passat i els “enxufes” estaven a l’ordre del dia i molt més en professions com medicina que era cosa d’homes. Quaranta anys de serveis bé li valen una jubilació a una dona que no ha parat de formar-se i de tindre cura dels seus pacients.

Seguirem per la del mig amb quaranta-huit anys acabats de complir. Lluitadora com ella sola. No para d’estudiar i d’investigar. La docència és la seua passió i la seua vàlua està fora de tot dubte. Respectada a parts iguals per companys i companyes com per la gent malalta, no té pèls en la llengua i exerceix la seua professió des de la col·laboració amb els pacients. Una senyora que quan et troba, la seua pregunta és la “Com estàs?” i des de la màxima atenció t’escolta o des de l’afecte et fa una abraçada i mentre aprofita per a veure com tens la tendinitis del muscle sense que t'adones. Tendra i dolça, però ferma, sap que el benestar de la gent malalta té molt a veure amb el tracte humà i la informació que rep el pacient i, per això, no escatima cap esforç en explicar les coses tantes vegades com calga.

Ja estem en altra època i les jerarquies es veuen d’altra manera. Ja no és estrany veure dones metgesses. La forma de tractar als pacients és una altra i els tracte entre metges i metgesses està més normalitzat. Va començant a notar-se la feminització de la medicina en el tracte humà.

I acabem amb la més jove que, amb “només” trenta-huit anys, ja porta a l'esquena dues carreres i experiència acumulada. No diré que ningú li haja regalat res, ni de lluny, però ja va tindre les coses més fàcils a l’hora d’estudiar. I no em vull referir als estudis en si, més bé en la forma d’accés i a la “normalitat” a l’hora de fer-ho.

Amb molta cura a l’hora de tractar a la gent que va a la consulta és, com les altres dues companyes, una gran professional que creu en la sanitat pública i que lluita per la qualitat que és presta. Dolça i tendra a parts iguals, els pacients l’adoren pel seu tracte humà i proper, sempre preocupada pel benestar de totes les persones, siguen o no pacients seus.

Tres moments diferents de la medicina familiar ben representats per tres grans dones que, amb el seu treball i esforç, han aconseguit que la sanitat pública siga percebuda com a un tresor que cal cuidar i apuntalar.

He parlat de tres, però ho podria fer de moltes més, sols és que aquestes les conec i he vist, als últims anys, l'evolució a través de la seua forma de treballar.