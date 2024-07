El eje mediterráneo

Lo del eje mediterráneo es un tema recurrente en el vocabulario de nuestros políticos, nuestros empresarios y hasta la gente del común. Por eso, Levante-EMV organizó un foro de debate, que tuvo lugar los días 26 y 27 de junio en el Palau de les Arts y al que asistieron más de mil personas o entidades interesadas en el asunto. Imagino a muchos de nuestros lectores sesteando vacacionalmente en alguna playa del Mediterráneo, así que, por una vez, la España oficial y la España real van de la mano. ¿O no? Pues no sé qué decirles. Por lo pronto, me consta que los de la siesta estival tan apenas nos habíamos enterado de este foro económico y (ma non troppo) social. Como movida valenciana, su antecedente más próximo fue el congreso Los desafíos del III milenio, que logró reunir en 1997 más o menos a la mitad de congresistas que el de 2024 –eso sí, con varios premios Nobel: ¡ah nuestra pasión por la nobleza, seguro que tiene que ver con nuestro irrefrenable barroquismo mediterráneo!– y que tuvo un fondo más bien cultural. Lo interesante es constatar que las personalidades reunidas en ese mismo Palau hicieron pronósticos que un cuarto de siglo después se han revelado erróneos. Por ejemplo, Umberto Eco, seguramente el intelectual más destacado de aquella reunión, declaró que el mundo del siglo XXI sería multirracial porque «los racistas son una raza en extinción». Bueno, pues ya ven: si Eco levantase la cabeza y descubriera que en Italia, en Francia, en Alemania, en Hungría, también en algunas regiones españolas, triunfan partidos políticos claramente racistas, seguro que saldría corriendo. Una cosa son los buenos propósitos y otra, la realidad.

Vuelvo al tema del Mediterráneo. Por lo pronto, hay que tener claras las razones que entorpecen su desarrollo cohesionado. Comenzando por lo más pedestre, está el proyecto de corredor mediterráneo, un camino de hierro que permitiría transportar mercancías desde España hasta Ucrania pasando por Francia, Italia, Croacia, etc.. No sé qué apoyos políticos lo sostienen en la UE, pero sí tengo claro que el tramo español, que debería unir Andalucía, Murcia, Valencia, Cataluña y Baleares está muy verde. ¿Razones? Fundamentalmente dos: que al estado central, o, mejor dicho, a Madrid, eso no le interesa, como viene demostrando la estructura radial inamovible de la red ferroviaria (ya saben: Valencia-Madrid en AVE, una 1 hora y 40 minutos; Valencia-Barcelona en Euromed, tres horas y diez minutos; Valencia-Zaragoza en MD, cinco horas); la segunda razón es que los propios comunidades mediterráneas de España tienen serios contenciosos –desde el agua hasta la política lingüística– que hacen imposible un acuerdo beneficioso para todas ellas.

Pasando a planteamientos menos materialistas: ¿qué significa el sentimiento de la mediterraneidad’? Más allá de los habituales tópicos turísticos que resumen los folletos de las agencias de viajes, tampoco tengo claro que los habitantes del Mediterráneo europeo (ya no digo los de la ribera sur) se sientan partícipes de una cultura compartida. El escritor catalán Luis Racionero publicó en 1985 un ensayo esclarecedor, El Mediterráneo y los bárbaros del norte, en el que edifica todo un sentimiento español de la mediterraneidad por oposición a la forma de vivir de los susodichos «bárbaros». El problema es que desde entonces los bárbaros en versión guiri han ido viniendo en oleadas anuales y se han apropiado de nuestra cultura latina y meridional. ¿Consecuencias?: la superficialidad absoluta de los patrones culturales mediterráneos, reducidos a poco más que la paella, la serveseta y la festa. Así pues, mientras que el fundamento económico que debería sostener el corredor mediterráneo es inoperante, el fundamento cultural del mismo se revela reduccionista e infantiloide.

En otros tiempos los ejes servían para algo. Por ejemplo, la ruta de la seda enlazó las tierras comprendidas entre España y China durante toda la baja edad media. Cuando la caída de Bizancio dio al traste con ella, se organizó una ruta marítima, el llamado galeón de Manila, que transportaba mercancías desde China hasta Nueva España (Méjico) a través del océano Pacífico. Por ellas circularon, en ambos sentidos, bienes de consumo e ideas consumibles que cambiaron el mundo. Así que no me sorprende nada el actual proyecto chino de «franja (terrestre) y ruta (marítima)» que se propone consolidar pacíficamente la hegemonía de China en nuestro mundo del siglo XXI. ¡Ellos sí que han (re)descubierto el Mediterráneo! n