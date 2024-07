Vents de turmenta entre les dretes

En política res és etern, tampoc les amistats, perilloses en molts casos, i això ha quedat demostrat aquests dies, en menys d’una setmana hem passat de l’amor etern que es prometíen fa poc més d’un any el Partit Popular i VOX a la ruptura, parcial, això sí, perquè tampoc cal calar foc a totes les naus i quedar-se totalment fora de joc, sense presència institucional ni els milers d’euros que per ostentar càrrecs poden caure a la caixa del partit. Si dilluns passat el vicepresident i conseller de Cultura es presentava, ufanós davant la premsa per comunicar que la Fundación Toro de Lidia, de Madrid, amb 300.000 euros de les butxaques dels valencians, montaria per places de bous de diverses contrades del País Valencià, unes corregudes de jònecs que, segons el conseller Barrera, servirien per conexionar el País, als pocs dies, acatant els desitjos del seu cap de Madrid, amb la cara llarga tenía que dimitir, deixar el cotxe oficial, i tornar-se a casa i als seus assumptes taurins. «Sic transit gloria mundi», que, com el conseller taurofil deu conèixer dels seus dies a la Facultat de Dret, vol dir que tot és efímer, poc més d’un any ha durat el temps que ha tingut per intentar desfer el teixit cultural valencià.

La dreta extrema i l’extrema dreta han partit peres. Abascal ha vist que per la seua dreta els ‘alvises’ de torn anaven empenyent amb força i li calia un tour de force per demostrar al seu electorat que ell i les seues mesnades no son uns polítics com els demés. Amb aquesta ruptura, amb Abascal cantant-li a Feijóo allò de «Devuélveme el rosario de mi madre y quédate con todo lo demás», però, de moment, Feijòo es queda amb el rosari de la mare, els càrrecs, i també amb tot lo demés, el poder. No sabem quant durarà aquesta batalla entre les dretes ni qui serà el guanyador. les files de VOX estan «prietas las filas» sota el comandament del indiscutible líder, però Feijóo tindrà que tenir ulls a l’esquena per esquivar les ganivetades que li poden arribar dels que no volen un trencament amb l’extrema dreta, com Aznar y Ayuso. De moment Feijóo va guanyant terreny, colpejant el primer, i ja ha llençat la culpa del trencament sobre VOX, afirmant que «VOX s’ha passat de frenada i ha descarrilat».

El trencament ha estat una maniobra per veure qui pixa més lluny. Els enemics de la democràcia deixen els càrrecs institucionals, tots no, perquè la peculiar Llanos Massó ja ha dit que no deixa la Presidència de les Corts, al temps que els seus companys de partit continuen en els governs municipals, com el de València on sembla que tenen segrestada a l’alcaldessa Català que «pega la cabotà» davant totes les propostes de l’extrema dreta. El ex conseller Barrera segurament es consolarà de la perdùa de poder veient els «encierros» infantils pels carrers de Ciutat Vella, una proposta que després de quatre intents fou aprovada dilluns passat malgrat les anteriors declaracions de Català negant que un esdeveniment així fos aprovat per l’ajuntament. Que ningú se equivoque, VOX no ha marxat, continuen coaligats amb el PP a les institucions municipals, i als escons parlamentaris. n