País de miserables!

Allí estava ell, vora la mar, pensatiu, solitari, al costat d’una bicicleta d’aquelles que obtenen gràcies a les donacions de les ONG. Era un home d’uns trenta anys, amb unes ulleres de sol negres, samarreta blanca, pantalons curts. La mirada perduda en l’horitzó, més que la soledat, aquell home d’uns trenta anys semblava perdut en l’aïllament interior, una barrera invisible que el separava del món. Qui sap si mirant l’horitzó rememorava alguna llunyana esperança de vida: els amics, la família, un entorn pobre, però amable; al cap i a la fi, era el seu entorn natural, amb els costums, la manera de viure, el sentit de la vida.

O qui sap si va voler fugir de la violència i va travessar la mar amb una pastera, a mercé de les màfies, però lluny de les lluites tribals, ètniques, de les bandes violentes, sense escrúpols, de la corrupció, dels senyors de la guerra i de les guerres. Vindria d’Etiòpia? Fa pocs anys un seguit de protestes ciutadanes de les comunitats oromo i amhara, les dues ètnies més nombroses, que sumaven 60 dels 100 milions d’habitants del país, van ser reprimides amb sang per part del govern i moriren més de sis-cents manifestants pels enfrontaments amb la policia. S’hi van fer més de 24.000 detencions amb tortures, pallisses, confinaments sense càrrecs i violacions de dones mentre eren a la presó.

Fugiria de la guerra del Sudan de Sud? El periodista Xavier Aldekoa (Fills del Nil, Ara Llibres) diu que el més dur de la guerra de Sudan del Sud no són les violacions, els assassinats d’aldees senceres o els nens soldat. El missatge brutal que envien a les víctimes és que les seues morts i violacions quedaran impunes perquè no importen a ningú. És un oblit més dolorós que qualsevol ferida perquè no cicatritza mai, és per a sempre. Aldekoa, testimoni directe dels fets que relata, diu que el pitjor de tot és contemplar com la corrupció ha podrit les entranyes de molts països africans i dificulta, sobretot, la vida diària dels seus habitants, a qui els funcionaris o les forces d’ordre exigeixen diners per qualsevol motiu, des de passar una frontera, travessar un peatge o solucionar una infracció de trànsit. ¿Parlem ara del camp de desplaçats de Malakal, al nord del país, on van començar a matar gossos? No era per a menjar-se’ls, sinó per evitar els paràsits. La sarna i altres malalties s’estaven escampant a tota velocitat, escriu Aldekoa, i els gossos, bruts com rates aquells dies, eren portadors de milions de bacteris. Per a un cos afamat i amb les defenses baixes, contagiar-se era una segura condemna.

Fugiria de Sudan? En una terra de fronteres poroses, on el mercat negre d’armes té el seu paradís i els mercenaris són una tradició, el valor de la vida dels altres no val gaire més que un grapat de dòlars. A més d’utilitzar la fam com a arma, el Sudan va explotar l’odi ancestral entre tribus del sud i va fer servir l’estratègia batejada com “mata l’esclau amb l’esclau”. És a dir, repartir armes perquè les tribus es mataren entre elles. Continuem?

Definitivament, els homes sí que són illes, i lamente contradir a Nuccio Ordine, en glòria estiga, i la citació de John Donne amb que obri el seu interessant llibre. Cap home és una illa, tots els homes formen part d’un continent, una part de l’oceà. Caldria matisar-ho, segons quins homes, de quins continents i de quins països. Tot això pensava jo mentre caminava i m’allunyava de l’immigrant d’uns trenta anys que mirava amb melangia un horitzó perdut del seu passat. Realment, semblava una illa, una illa aïllada, abandonada pel món i els homes. Aleshores, després d’aquell extens monòleg, vaig consultar des del mòbil la premsa digital. El repartiment de 347 menors migrants sense acompanyants entre les comunitats autònomes espanyoles havia causat un terratrémol de primer ordre, amb governs autonòmics trencats i una gran polèmica política als mitjans d’informació. Així les coses, una frase va eixir del pensament amb una contundència que em va sorprendre per la seua intensitat: País de miserables! n