Aquesta paraula, adeu, és una paraula que no m’agrada utilitzar perquè sempre m’ha semblat un comiat definitiu d’alguna cosa o persona. I allò de definitiu, no m’agrada massa.

Però he de reconèixer que en aquest cas sí que la vull fer servir perquè sí que desitjaria que el comiat fora definitiu, però segurament no tindrem tanta sort. I si, estic parlant de l'eixida del partit ultradretà dels governs autonòmics i, tot i que siga per una vegada, m’ha agradat aquesta decisió.

I m’ha agradat perquè, que la ultradreta ocupe les institucions mai és una bona notícia. Sobretot quan eixa dreta, a més de ser-ho, és masclista i negacionista de les violències que patim les dones tan sols per ser dones.

Quan escric aquestes lletres ja són catorze els assassinats de dones en tan sols quinze dies. Catorze vides perdudes perquè catorze homes han decidit als últims quinze dies que aquestes dones no tenien dret a continuar vives perquè ells així ho van voler. Així de dur però al temps, així de senzill.

Quan aquests dies veia les celebracions per haver guanyat l’Eurocopa de futbol masculina i hi havia miler i milers de persones embogides, escridassant els noms dels jugadors, pensava en quantes persones feministes s’estarien concentrant a la mateixa hora i a la porta dels ajuntaments com a mostra de dolor pels assassinats de dones. Segurament i a les grans ciutats en serien moltes menys. Moltíssimes menys, per no dir que infinitament menys. I em feia molta pena comprovar com, una vegada més, la vida de les dones importa tan poc per al conjunt de la societat.

Se’ns ompli la boca de denunciar la situació, de fer crides per a sensibilitzar, d’exigir als carrers el compliment del Pacte d’Estat contra la violència de gènere amb tots el diners que hi havia destinats per a la prevenció, etc. i que no es destinen per a altres coses, escrivim articles variats des de les files feministes i fora d’elles, però la llavor deixada per la ultradreta, sembla molt més forta i de vegades pense que pot estar guanyat la partida.

Precisament per això considere que és una molt bona notícia per al conjunt de la societat en general i per a les dones en particular que no hi haja presència mediàtica d’aquests personatges que neguen aquesta classe de violència en particular fent gala d’una misogínia sense límits i demostrant què som les dones per a ells i elles: éssers humans de segona o tercera categoria que, a més hem de ser tutelades permanentment. I si voleu algun exemple, tenim el de la ja exconsellera de justícia sempre submisa a la veu del seu “amo” i, almenys des de la meua opinió, sense veu pròpia i sempre disposada a complir el mandat patriarcal i misogin imposat pel seu cap de files siga de Madrid o de València, però homes, això sí.

Com a societat no ens podem donar cap treva en aquesta lluita contra les violències masclistes. I no podem fer perquè ens assassines quasi cada dia. I vull insistir en què patim aquesta maleïda violència només per haver nascut dones i perquè el patriarcat continua viu i fort.

Només desitge que amb l'adeu d’aquesta gentola el seu discurs almenys no siga tan públic i d’aquesta manera tinga menys altaveus. Perquè cada assassinat d’una dona i/o criatura a mans d’un home és un fracàs absolut de tota la societat en la protecció de les seues vides i en garantir-los una vida digna i lliure de violències. I aquest fracàs és cosa de totes i tots. I estem en temps de calor, vacances i major convivència entre les parelles. Aquests factors són d’alt risc per a moltes dones. Estem vigilants per si cal donar-los la nostra ajuda i evitar mals majors. Previndre aquests assassinats és cosa de tota la societat. I ara, els negacionistes, masclistes, misògins, homòfobs i xenòfobs entre altres coses, han dit adeu al govern de les institucions.

Com diu la dita “tanta paz lleven como descanso dejan”. Les dones agraïm que hagen marxat, tot i les porques ganes de fer-ho que demostrava el ja expresident de la Generalitat Valenciana.