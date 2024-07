El final de la ofrena

Leo Perutz, un altre dels grans escriptors austro-hongaresos d’origen jueu, parlava de la nit dessota el pont de pedra. Jo no. Procure assaborir, sempre que puc, la llum del matí o de la vesprada, des de qualsevol dels ponts de pedra de la ciutat, i des de dalt, per suposat. També m’agrada exercir de flâneur per la ciutat antiga. No obstant els danys de l’urbanisme salvatge recentment patit, recórrer València és, no sé com dir-ho, una necessitat, un vici; tant se val. És comprensible l’atractiu que exercix esta capital.

Josep Pla (Primera volada) defensava que l’essència de Barcelona radicava en el temps del gòtic. Esta època, les seues construccions, eren per al genial empordanés, les qui representaven el millor de la ciutat. Els adjectius que li atorga: esplendorós, magnífic, inoblidable -tant el gòtic civil com el religiós-, podria, perfectament, haver-los aplicat al gòtic valencià. No obstant això, jo em sent incapaç d’assenyalar per a la nostra urbs un estil, una època més representativa; totes m’agraden i totes pense que han fet grans aportacions a la nostra cultura, el nostre patrimoni. De fet, dubte que hi haja un temps ideal, un segle de Pericles que definisca la ciutat.

Dit això, tampoc m’atreviria a fer l’exercici contrari; a saber, quin seria el moment més negatiu. Respostes múltiples: temps de convulsions, de guerres, de malalties, de pestes. Malauradament n’ha hagut massa. Però he de ser sincer: tampoc m’haguera agradat viure durant les suposades èpoques d’esplendor. Crec conèixer un poc l’època foral i no m’agradaria estar en una ciutat on eren freqüents els espectacles, més que violents, oferits en la plaça del Mercat: desquarteraments, corregudes de bous, execucions o actes de fe.

És innegable el tiró popular dels espectacles sanguinolents, execucions incloses. Levante-EMV informava (19 de juny 2010) de l’afusellament, per cinc voluntaris, de Ronnie Lee Gardner en la presó estatal d’Utah; situació impensable, de moment, ací. Els bous però, han perdurat com a diversió. Torne a Barcelona. Arribà a tindre tres places. De fet, el 25 de juliol de 1835, se celebrava en el Torí una correguda en honor de la futura Isabel II. Els toros –de Pamplona- isqueren massa mansos, la gent s’avorria i, hagut compte de la recent matança perpetrada pels carlistes a Reus, el personal es va tirar a l’arena destrossant-ho tot. Com que no hi hagué prou, isqueren al carrer cap a la Rambla, mamprengueren a pedrades els convents i acabaren provocant la primera gran crema de convents a la Barcelona contemporània i, inclús calaren foc a la fàbrica Bonaplata, la primera tèxtil moguda per vapor: els bous havien eixit mansos. Per si de cas, en la capital catalana les corregudes estan prohibides.

Crec llegir en Levante del 9 de juliol que s’ha aprovat una mena de cursa infantil pels carrers de Ciutat Vella. Ufff! Se m’acaben els cap-al-tard en els ponts, els passejos per la ciutat: no vull que em pille un bou, encara que siga de fusta o cartó. La novel·la de Perutz (Nachts unter der steinernen Brücke. Ein Roman aus dem alten Prages) consta de catorze relats, independents i, alhora, entrellaçats. D’alguna manera els nombrosos humanistes, novatores, erudits, il·lustrats, científics, artistes i artesans travats, no sols pel Túria i els ponts, sinó per la història, la cultura i les tradicions valencianes, conformen un relat, un contínuum certament brillant, del què en som hereus i, alhora, continuadors. I ara l’únic que se’ls ocorre a estos per a ofrenar noves glòries a Espanya és festejar una correguda de bous infantil. Qui ens ho havia de dir! De moment tenim l’espectacle de les banyes entre ells. Amb tanta cornada dubte que atorguen una nova etapa esplendorosa a València: han rubricat el final de l’ofrena. n