La playa es de todos, y sí, me pongo como una 'potra salvaje'

JM López

¡Menudo comienzo de verano! Llevamos unas semanas de infarto. Entre la actualidad política, el cierre de playas por el vertido de fuel, todavía a la espera de confirmarse la autoría de este desastre medioambiental y el ponientazo que acecha y no ayuda. Nos faltaba un apagón global para acabar de volvernos locos a todos. Porque ¿Hay algo más sagrado a estas alturas que las vacaciones? El aeropuerto de Manises vivió ayer una jornada caótica a la vez que desesperante con el fallo de Microsoft. Retrasos en los vuelos, facturación a mano, viajeros para arriba, para abajo, mostradores abarrotados. Un sin dios. Y entre tanto revuelo a nivel mundial, una nueva mancha en el mar obligó a cerrar al baño la playa del Cabanyal de València. Sí, una vez mas. ¿Qué está pasando? Esta mañana parece que ha vuelto la calma, el aeropuerto de Manises ha recuperado su normalidad y la playa de Valencia volvía a reabrir al baño. Pero, ¿en que condiciones? Ayer el Ayuntamiento informaba que se trataba de una mácula de 250 metros ubicada por la zona del paseo de Neptuno. Lo curioso es que no se trataba esta vez de fuel, sino de algas mezcladas con basura. Sí, han oído bien. El monstruo de las toallitas nos acecha de nuevo. ¡Qué viene el lobo! Bueno, en realidad nunca ha llegado a desaparecer. Resulta increíble pensar que alguien pueda arrojar, pañales, compresas, tampones, mascarillas entre otras cosas por el retrete. ¡Ni un respiro nos deja el verano! por culpar al verano de algo. El gobierno de Catalá ya avisó del atasco del colector de aguas residuales y también clarificó lo que nos cuesta cada año a los valencianos. 10 millones de euros, ni mas, ni menos. Pero más allá de la porquería, ¿Dónde queda el civismo de algunos? Ustedes pueden pensar lo que quieran, pero a estas alturas parece que usar el váter como cubo de basura es algo normalizado. A los hechos me remito. Solo hay que ver la imagen que deja estos días la playa de la Malvarrosa. Y no lo digo por las algas. Piensen, recapaciten, la playa es de todos. Y no todo vale. ¡Ojo con lo que arrojan en sus retretes! Y sí, me pongo como 'una potra salvaje', como dice la canción, pero tengo motivos.

Al menos esperemos que la jornada de hoy se mantenga 'sin novedades' pese a que el calor apriete, ya saben el dicho anglosajón de 'no news, good news".