El progreso y las buganvillas

Me tocó estos días hacer expurgo. Es una tarea siempre ingrata: decidir qué libros dejan de estar cerca, aunque ni recordaras que estaban ahí, esperando solemnes, porque los libros esperan. Salvé en el último momento una vieja novelita breve de Julio Verne leída hace años en un volumen con ilustraciones. ‘La jornada de un periodista americano en 2889’. Casi el siglo XXX.

¿Cómo será el mundo tan lejano que imaginaba el gran imaginador? Pruebo a releerlo con polvo aún en los dedos. Me deja esa sensación de ahogo ante el futuro que nos espera, porque ni el más atrevido escritor de ciencia ficción de hace 150 años pensaba que fuéramos a ir tan rápido. Su mundo del futuro muy lejano ya está aquí. Avances que plantea para el siglo XXIX ya los hemos superado. La comunicación la sueña por cable. Si nos viera hoy andando por la calle haciendo una videollamada con Australia no se lo creería, y han pasado solo unas décadas. Otros avances están cerca, como un tubo de transporte ultrarrápido que se parece a los hyperloop en ensayo. Otros han quedado desfasados: que la comunicación y la información dominante sea por imagen y no solo por texto o voz es un hecho inconcebible para el ser humano del fin del siglo XIX. Hoy, sin embargo, la política está hecha de gestos e impactos visuales y de cansancio de los consensos.

Sobre todo, Verne concebía una estructura inmóvil de relaciones, con creadores y científicos blancos y mujeres esposas que compran sombreros en París. La realidad es que el mundo lo ha adelantado a todo trapo camino de la justicia y la igualdad, aunque no sin costes y frenazos. El mundo ha ido tan rápido que hoy nos planteamos si estamos agotando los recursos y hay que parar e ir hacia atrás, algo fuera de toda cabeza hace un siglo y pico.

Sobre todo, el librito imagina una sociedad en la que el conocimiento y la ciencia dan poder, influencia y prestigio, y en eso tengo mis dudas sobre cómo nos ha ido.

Sobre todo, Verne visualiza un futuro donde Estados Unidos es aún el centro del universo, pero el auge y caída de este orden del mundo en el que nos criamos parece que va también más rápido. El relato acaba con una constatación, quizá más de fe que de otra cosa: el de periodista será un buen oficio en el siglo XXIX. No sé yo. No sé yo.

La capacidad transformadora del ser humano es tan potente que es imposible pensar cómo será el mundo dentro de cien años. Al menos, tranquiliza observar que el progreso no ha sido hacia la injusticia. Puede haber vaivenes, traspiés y parones, incluso periodos oscuros y guerras sanguinarias, pero mirado con perspectiva, el tiempo no conduce hacia las tinieblas, sí hacia la velocidad, marca de estos tiempos. Da igual el miedo que tengamos, como ahora ante los nuevos pobladores que llegan al viejo continente: el progreso atropella los temores.

Que todo es extraordinariamente acelerado en esta hora lo podría relatar mejor que nadie la madre de Nico Williams, el último ídolo del fútbol. Ella hace no tanto saltaba la valla de Melilla con su marido después de recorrer el desierto del Sáhara desde Ghana. La fortuna y un ángel de la guarda los llevó hasta Bilbao. Hoy la persigue no la policía sino las cámaras, porque es la madre de una estrella del deporte y un símbolo del país donde son mal mirados los que llegan como lo hizo ella. Tanta vida, tan dispar, en tan corto espacio de tiempo. Como podría haber sido quedarse en el intento, no culminar el viaje. Como siempre, la delgada línea de la fortuna.

Me tocó estos días también cuidar de las buganvillas del patio. Son cuatro troncos que forman un pequeño sombraje fucsia. Tres dan hojas y flores. El cuarto es un palo seco sin más. Así es desde hace años. Allí está sin moverse ni producir cambio alguno. Pero lo riego. No sé qué espero, pero sigo depositando agua sobre sus raíces, como a los otros tres. Lo importante es que espero, que aún espero. Aún algo es posible, aunque parezca imposible. Quizá el progreso me sorprenda y reviva. No lo creo, pero sigo echándole agua. Así es la vida. n

