La ventaja de ir descalzos

Llevamos un año de infarto. De actualidad a punta de navaja. Devorando declaraciones impresentables de líderes políticos. Hiperventilando entre citas electorales encadenadas, una detrás de otra, sin tiempo para reponernos. Todo a punto siempre de saltar por los aires. Pactos postelectorales, resoluciones judiciales cargadas de monóxido de carbono, atascos, apuestas de todo o nada, juicios finales… Un sin dios. Y de pronto, un día cualquiera al sol le da por caer perpendicularmente sobre el trópico de Cáncer y todo cambia. La perspectiva, quiero decir. Como por un efecto atmosférico raro, se produce una caída de tensión, la electricidad ambiental se desactiva y el tiempo se destensa. Por fin un respiro.

Lo mejor del verano es que la gente suele andar descalza la mayor parte del día, y eso, quieras que no, rebaja mucho el dramatismo existencial. Además en verano todos tenemos que resolver asuntos vitales de mucha mayor importancia que el resentimiento nacional, como que haya cervezas en la nevera, por ejemplo.

Ustedes pueden pensar lo que quieran, pero a estas alturas parece claro que la amnistía no ha sido el fin del mundo, la gente en Cataluña comienza a darse los buenos días aunque no sean de la misma parroquia, y en el resto del país la gente sigue quedando para tomar unas cañas como si el apocalipsis anunciado no fuera más que otra de tantas fake news.

Por una vez la expectación ya no recae sobre el poder judicial, sino sobre lo que cada uno va a hacer en las próximas dos horas, si está buena el agua o dónde vamos a cenar. La emoción de improvisar, vestirse de noche de verano para salir a tomar una copa al puerto. Vaqueros limpios y camisa blanca…. Sentarse en una terraza con tablones de madera de barco, y de repente recordar algo, un gesto equívoco, una metedura de pata histórica, cualquier tontería que hayamos dicho, un fracaso realmente estrepitoso. Entonces sucede. Nos reímos de nosotros mismos con ganas, abiertamente, echando la cabeza hacia atrás, y eso parece la primera cosa real que nos pasa en mucho tiempo. Esa risa loca, la mirada socarrona de las gamberradas juveniles. Es importante darse cuenta de ese momento espléndido cuando ocurre. Porque quiere decir que todavía estamos vivos.

He visto a un montón de gente joderse la vida por creer que tener razón es más importante que darse los buenos días o lavarse los calcetines. Crecimos con la idea prehistórica de que machacar al otro era lo único que podía salvarnos. Hicieron falta siglos de civilización para enseñarnos que son los buenos modales, la cintura rumbera y tirar de media sonrisa lo que nos salva. Aunque algunos cabestros no lo comprenderán nunca, claro.

Las vacaciones tienen esa calidad evanescente que solemos olvidar demasiado pronto cuando empieza el curso político y no deberíamos, porque nunca sabemos cuántos veranos de estar juntos nos quedan, cuántos de ser jóvenes y poder llegar nadando hasta el espigón, de escuchar a Fito & Fitipaldis en un chiringuito bailando en la arena, entre gente desconocida, con vidas complicadas, como la nuestra. Soldadito marinero, conociste a una sirena…. No todo va a ser cargarse de razón hasta los dientes, también habrá que tender la ropa o preparar unos bocadillos, digo yo. Feliz verano.