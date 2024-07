Una de espías

Esto es el cuento de nunca acabar. No hay manera de que nos dejen tranquilos. Si la vida ya es en sí misma una continua marejada, va y llegan los de siempre para convertirla en una ciénaga donde cada cual chapotea como puede. Los de siempre son los de siempre. Se pasan el día y la noche dándole vueltas a la chola para ver cómo le pegan fuego al mundo. Son una bomba siempre a punto de estallar. A ver quién se la inventa más gorda. Sus agendas están llenas de anotaciones, de fórmulas mágicas, de pentagramas que al final son como el golpe de platillos en la orquesta que saca Alfred Hitchcock en El hombre que sabía demasiado. La señal -porque nunca falta la señal para dar salida a la hecatombe- para que el mundo empiece a saltar en pedazos. Algo de esa película tiene la última noticia (bueno, la penúltima: siempre habrá otra rondando ya sus cerebros calenturientos) en este pobre país que parece condenado a la ansiedad perpetua. La noticia no tiene desperdicio. Una historia de espías. Lo que nos faltaba. Si la cosa no fuera tan grave sería como una aventura de Mortadelo y Filemón. Eso sí, nunca alcanzaría, esa aventura, el nivel artistico y la nobleza de los personajes del gran Francisco Ibáñez que nos hicieron tan felices. El espionaje se ha descubierto ahora. Pero siempre supimos que las cloacas del Estado estaban a rebosar de las más perversas intenciones. En 2014, cuando gobernaba Mariano Rajoy, salió con fuerza electoral un nuevo grupo político: Podemos. ¿Se acuerdan?

Es muy difícil -imposible- que las izquierdas sean admitidas por esas derechas que siempre han considerado que el poder es suyo porque Dios está de su parte. Como si Dios ganara las elecciones y no los votos de la gente. Por eso cuando surge Podemos con la fuerza arrasadora que le llegaba de las plazas indignadas del 15-M, al gobierno del PP no se le ocurre otra cosa que poner en marcha una «policía política». Su objetivo: espiar a miembros de Podemos y también de otras formaciones, como nuestro paisano de Compromís Joan Baldoví. Pensemos que por aquellos años se puso en marcha la Operación Catalunya contra el independentismo catalán y, no hace mucho, el Caso Pegasus que más o menos insiste en la misma tropelía. Ahora han salido a la luz los nombres sometidos al espionaje urdido desde el gobierno de Rajoy durante los años 2015 y 2016. Pienso en las historias de John Le Carré. Cómo me gustan. Se me quedaron grabadas unas líneas de su primera novela, que también era la primera donde aparecía su personaje estrella: George Smiley. Se trata de Llamada para el muerto y hablan esas líneas del oficio de espía, un oficio que a Smiley «también le proporcionaba lo que, en otros tiempos, le había interesado más que nada en la vida: la ocasión de hacer incursiones teóricas en el misterio de la conducta humana…». El misterio de la conducta humana. No llegaban tan hondo los espías a las órdenes del entonces ministro Jorge Fernández Díaz, que si no ha entrado en la cárcel por otros motivos poco le falta. Una joya, el tío. El nivel «humano» de esos espías lo demuestra la conversación entre Francisco Martínez, segundo de a bordo del ministro, y uno de sus policías. «¿De aquellos de Podemos que tenían antecedentes… ¿pudiste confirmar algo?», pregunta Martínez. El otro contesta que está en ello. Y la explosión del jefe: «Cagüenlaputa. Alguno tiene que ser chungo…». ¡Qué nivel, ¿no?! Si los espías de John Le Carré levantaran la cabeza …

No sé si la indagación judicial llegará lejos. En vez de un Estado de Derecho hablamos de un Estado podrido hasta las cachas. Estoy hasta el gorro de los señores X. Hace muchos años con los GAL. No hace tanto, cuando los papeles de Bárcenas, un tal M. Rajoy. Ahora regresa con su nombre al completo porque era él el presidente del Gobierno cuando se creó la «policía política», como lo era Felipe González cuando el terrorismo de Estado contra ETA. Cada vez que leo y releo lo que está saliendo en prensa sobre ese espionaje me vienen a la cabeza los grandes libros que nos ilustran tan certeramente sobre esas historias. Es la grandeza de la ficción. Ahí, sí, la hondura y complejidad de los comportamientos humanos. Esos personajes que viven al límite de una convulsión interior porque las turbulencias morales los dejan para el arrastre. Sin embargo, en el caso de los espías que estos días copan el interés mediático y político, me acerco a lo que escribe Graham Greene -otro de los imprescindibles- en El americano tranquilo: «¿No es muy arriesgado que un criminal esté bebiendo con un oficial de policía?». No lo sé. Espero que la Justicia sí que lo sepa. Y que al final, sean quienes sean los criminales y los policías, paguen por lo que hicieron cuando se dedicaron a espiar, en 2015 y 2016, a hombres y mujeres democráticamente elegidos en las urnas.

Esto es el cuento de nunca acabar. Imagino que ya estarán maquinando los de siempre qué hacer mañana para que este pobre país se parezca, cada vez más, a un campo deportivo donde, en vez de sobre el césped, nos pasamos el tiempo chapoteando entre la mierda. A ver qué pasa ahora con los espías ¿vale? A ver qué pasa.

Suscríbete para seguir leyendo