Causes, efectes i respostes a la sequera dels nostres boscos

Després d’un període excepcionalment plujós, entre setembre de 2019 i maig de 2022, hem sofert el revers de la moneda (per una altra banda típic del clima mediterrani) durant els últims dos anys: unes pluges quasi nul·les a l’estiu, tardor i hivern i insuficients a la primavera per cobrir el dèficit així com molt irregularment repartides.

Tot fa preveure que la situació persistirà: la façana mediterrània ibèrica es troba orientada oposada als vents dominants d’octubre a maig (ponent sec) i en estiu, on domina el llevant molt mes humit, manca la inestabilitat i aire fred en altura. Per això, les situacions de pluja son comptades, tot i que poden ser molt intenses, reforçades per l’orografia, irregularment distribuïdes i de complexa predicció, a més de fortes diferències a mínima distància.

Els espais forestals, com l’agricultura extensiva depenen exclusivament de la pluja. Quan aquesta baixa d’un llindar crític, entrem en una zona perillosa. Els problemes són inevitables per als boscos quan (a una bona part del territori) a penes hem tingut uns 100 mm de pluja durant els passats 12 mesos (un 20-25% de l’habitual). A més, aquests problemes es veuen exacerbats per la hiperdensitat d’arbrat i de matoll que caracteritza actualment la majoria dels nostres espais forestals – excepte a les zones subdesèrtiques del sud- fruit de l’abandó rural i de la prodigiosa capacitat de recuperació de la nostra vegetació.

Una vegetació hiperdensa és per definició extremadament ineficaç en l’ús de l’aigua. Molts individus lluiten pels limitats recursos hídrics existents, que són en gran part retinguts pels nombrosos troncs, branques, fulles, acícules i fruits, la qual cosa impedeix que arribe a terra. No és casualitat que els grans animals salvatges (com ara el senglar) i els ramats es refugien sempre quan plou en les zones de vegetació més densa.

Un dels riscos de distracció quan parlem d’un recurs tant extens (55% del territori valencià) és confondre l’actor que finalment mata a l’arbre -en el cas del pi, el Tomicus- amb la causa principal. Si bé és cert que en certes ocasions els insectes poden ser la causa primària de decaïment (com ara el cas del morrut de les palmeres) en aquest cas, la causa primària és la debilitat que ocasiona una competència ferotge per l’aigua en un context de sequera excepcional. La secundària és el Tomicus, seguint el dit castellà «a perro flaco todo son pulgas». Identificar el factor primari es clau per no distraure’s en qüestions simptomàtiques si volem abordar amb èxit qualsevol repte.

A partir d’ací, s’obre la reflexió sobre les respostes més adients que podem donar al problema primari, tenint en compte que ja tenim més d’1 milió de pins i d’altres especies d’arbres i matolls secs i que no podem fer ploure.

I atesa la transversalitat del problema i les conseqüències, hem de integrar la variable del risc d’incendi, la gestió dels recursos hídrics, el despoblament rural i la lluita contra el canvi climàtic. En el primer cas, si abans ja teníem unes càrregues de combustible verd excessives degut a la seua continuïtat horitzontal i vertical, fruit de l’abandonament de l’agricultura i ramaderia extensives ara es suma el problema el combustible mort dels arbres secs caracteritzat per molt element fi que es precisament el que millor i mes crema. Quan estem a una època humida la càrrega de humitat dels teixits dels arbres impedeix que cremen o ho fan amb baixa intensitat. Però les mateixes espècies quan tenen parts importants mortes cremen intensament inclús a l’endemà d’una pluja.

Per altra banda, està la gestió dels recursos hídrics. Sabem que la hiperdensificació de la vegetació es la principal causa per la qual la conca de l’Ebre haja perdut en poc temps la meitat del seu cabal, sense un canvi significatiu de la precipitació ni un increment de l’extracció que per si mateix no ho pugan explicar.

Tota eixa biomassa exacerba el risc d’incendi i consumeix uns recursos hídrics claus, ben utilitzada, pot ésser clau tant per fixar població al territori agro-forestal, hui molt despoblat, com per substituir energies fòssils importades i emissores de CO2.

Per a donar una resposta transversal al problema territorial, cal apostar per la gestió forestal com la millor estratègia preventiva dels mega-incendis, dels danys per sequera, de lluita contra el canvi climàtic, per la sobirania energètica i per també per disposar de mes aigua.

La Generalitat Valenciana està ordenant la totalitat dels boscos públics actualment i cada dia mes propietaris privats disposen de pla de gestió. Per tant ja es poden portar a terme tant les actuacions forestals planificades com la retirada dels arbres morts a les zones més afectades d’eixe 40% del territori en els propers 2 anys. I a la resta del territori forestal, es disposa de la figura legal de les zones d’actuació urgent (ZAU) per que la Generalitat puga actuar subsidiàriament i eliminar el risc d’incendi que suposen els arbres morts.

També cal una aposta clara per la recuperació de la ramaderia extensiva que aprofite un recurs ara ociós i que ens genera un alt risc d’incendi que és la vegetació del sotabosc. Eixa ramaderia no emet CO2 per no requerir importació de pinsos i ofereix una carn d’alt valor nutritiu a més de millorar la biodiversitat, el sòl, etc. Per a aquesta aposta, no obstant, cal una aplicació molt fina de la PAC i assegurar l’existència d’escorxadors locals, també estratègics per aprofitar molt millor la carn de caça que actualment es perd en un alta proporció i que també es d’excel·lent qualitat.

Igualment, cal una política afavoridora de la recuperació de cultius-tallafocs, sempre que es puga amb vinya, que es el cultiu menys combustible en l’estiu. La zona baixa de la comarca de Requena-Utiel o el Priorat ens demostren l’òptima sinèrgia de la vinya i el bosc per evitar els grans incendis. I ací també, la manera com utilitzem la PAC esdevé clau, sense deixar de banda el potencial que ofereix la vinya pel turisme de qualitat i desestacionalitzat a l’interior, a més de generar llocs de treball qualificats.

Finalment cal reflexionar si la segregació institucional del territori tant a escala valenciana com estatal, conseqüència de subordinar els espais forestal a l’àmbit ambiental des de fa mes de 30 anys, es la opció més idònia per abordar d’una forma integral la problemàtica de l’espai rural i els seus considerables reptes, entre ells l’aportació a qüestions ambientals claus com l’aigua, el sol, el segrest de carboni, la biodiversitat, la bioeconomia, la prevenció de riscos naturals (incendis, inundacions,..) o la sostenibilitat dels nostres paisatges.

Els arguments emprats per a aquesta segregació han estat recolzats en una política ambiental repressora i l’accés a noves fonts de finançament. No obstant, penalitzar a l’actualment minsa població de la muntanya pels danys ambientals que generen les metròpolis, els residus i el transport, quan es l’única part de la població que regula l’aigua que necessitem gràcies als boscos de muntanya o segresta carboni, és fer pagar a justos per pecadors. De fet es tracta d’una política despobladora: per aquest greuge i altres, la gent ha emigrat de la muntanya a la ciutat i continuarà fent-ho en tant en quant no resetem l’enfoc fonamental de les nostres polítiques.

Respecte a l’accés a noves fonts d’ingressos, cal dir que han estat un decebedor bluf tant respecte a l’aigua com al fet que sent claus els boscos europeus (segrestant el 10% del total d’emissions de carboni en el millor dels casos) s’aplique el principi «que Dios de lo pague» si no s’instrumentalitza com a pretext per estrènyer encara mes les exigències ambientals, apel·lant al abusiu i inacceptable principi d’addicionalitat.

Nota: Este article es el resultat de la visita d’una vintena representants del mon rural, agrari i forestal valencià ºal Massís del Penyagolosa el passat 5 de juliol invitats pels ajuntaments de Xodos i Vistabella del Maestrat i el Fòrum de la Nova Ruralitat