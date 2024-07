La contaminación relativa

La contaminación, como la diferencia de raza, es relativa. Quiere decirse que somos racistas o ecologistas en función del momento y de las circunstancias, que vale tanto como decir en función de nuestra conveniencia. Es, desde luego, un aserto comprometido, un escándalo de afirmación, pero mira tú/mirad vosotros cuán cierta puede llegar a ser si se considera lo poco racistas que somos, las alfombras rojas que tendemos, los recibimientos que organizamos y las puertas de par en par que abrimos cuando llega un jeque; y lo burdamente que somos capaces de autoengañarnos, las infinitas llaves bajo las que podemos encerrar nuestra sensibilidad ecologista, nuestra insobornable preocupación por la naturaleza en cuanto nos da la gana viajar a donde nunca perdimos nada. Por no citar, aunque citándolo enseguida con buena tinta sobre papel prensa, el enorme consumo de agua y energía que, según acaba de cuantificar la ciencia, se requiere para subir un vídeo a la red o para enviar un correo electrónico. Así que sólo nos molesta el diferente si es pobre, y sólo nos preocupa la naturaleza si no entorpece nuestros planes; que gran parte de las veces no hay racismo sino racisismo, ni ecologismo sino ecologisismo, variantes con las que se añade a los nombres originales el matiz hipócrita.

La cúpula del trueno pergeña cien trabas administrativas, mil impedimentos legales y dos mil dificultades ambientales contra ese coche diésel que adquirimos veinte años ha esperando que durase cien, pero nos alienta, nos instiga, casi nos persuade a comprar billetes de avión y de crucero para que nos entreguemos al refocile más vano que imaginarse pueda. Huelga decir, por supuesto, que aquella tarde, ya lejana, en el concesionario, cuando formalizábamos la compra del magnífico automóvil que hoy se ha convertido en aspersor de ponzoñas, la cúpula guardaba un silencio pacato y alevoso para no decirnos que cambiaría el criterio cuando le diese la gana.

El caso, por lo menos en apariencia, es que contamina un coche pero no un crucero ni un avión por el sólo hecho de que los dos últimos llevan muchos más culos de mal asiento a gastar dinero, a pagar el veintiuno por ciento de muchos más delirios; que la contaminación es más o menos grave según su aporte al erario, y por tanto, como hemos dicho, es relativa; que se amplía el puerto, el aeropuerto y la suite para el jeque pero se angosta el carril para el coche y la expectativa del pobre; que la contaminación ha sido engullida por el emporio del antojo, por el consorcio del capricho, por el monopolio de la tergiversación, por el agujero negro del relativismo. Ya no es un concepto científico, un dato empírico, una verdad experimental: ahora es una sustancia maleable, un elemento flexible y sujeto a las contingencias humanas; un incidente que tiene menos que ver con la conservación del planeta que con el proyecto, siempre perentorio, de controlar a las masas.

Pegas para el utilitario, para el mechero y hasta para el suspiro que dejamos ir en la relajación que precede al sueño. Nuestra pobre acción individual inflige a la naturaleza un daño irreparable, y por eso las autoridades nos acogotan mientras el crucero, a escape libre, carboniza fuelóleo pesado; mientras el avión fumiga las ciudades y los campos con el asfixiante hollinazo del queroseno.

Semejante despropósito hace que uno, amparado en el relativismo ecologisista y en la real soberanía de su libérrima obtusez o voluntad serrana, y siempre que la ley lo permita, se proponga seguir con su trasto ruidoso, con ese artefacto maldito que funciona como un reloj, hasta que los burros vuelen o dimita un mariscal comunisista. Lo que primero suceda.