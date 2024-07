Y al final, la cultura sigue igual

Hace unos días leíamos los cambios en algunos pactos de los gobiernos de Vox y el PP, con especial atención a la Conselleria de Cultura. Algunas personas repasaban el año de gobierno valenciano junto a la extrema derecha, desastroso y lleno de ocurrencias, donde las noticias culturales sobre recortes y censura han sido la tónica más habitual. Desde ese punto de vista, aparecían mensajes de alivio. Ahora las cuestiones no serían tan graves, había salido del gobierno de la Generalitat un ex torero que sólo parecía apoyar eso, la tauromaquia. Pero ¿es realmente éste el inicio de una etapa para recuperar el prestigio del sector cultural? Todo lo contrario.

No podemos olvidar algunas cuestiones fundamentales. La primera de ellas, es la complicidad absoluta que ha llevado a Vox a sacar adelante sus proyectos con el apoyo de Mazón y que no ha impedido, por ejemplo, aplicar las líneas rojas en cuestiones como la lengua valenciana, la lucha contra la violencia de género o la memoria democrática en las programaciones. En segundo lugar, nos remitimos a las palabras textuales del nuevo conseller de Cultura que en su discurso de toma de posesión afirmaba literalmente, que «todo seguirá igual». Y finalmente, la propia deriva de los gobiernos municipales de coalición PP-Vox que continúan vigentes. ¿O nos pensamos que ahora el concejal de Burriana se ha vuelto abierto y tolerante, y comprará Camacuc o Barbie para los fondos bibliográficos de su pueblo, que los 4 de Vox del ayuntamiento de València votarán a favor de la Mostra de cine y de la Plaça del Llibre, o que se celebrará a lo grande el Año Estellés? ¿Va a pedir disculpas el nuevo gobierno a los profesionales desprestigiados mediante denuncias falsas, y que estuvieron al frente de centros de arte? Evidentemente, no.

Vemos cada vez con mayor claridad que el Partido Popular tiene trazado un camino, hábil y discreto, pero similar en su raíz al heredado del anterior equipo de Cultura. Así, Barrera hablaba de despolitizar la cultura y Rovira promete eliminar la ideología. Antes era el momento de las complicidades y ahora llega el tiempo de mantener las estrategias pactadas para no molestar al ex socio. No pensemos en cambios. Seguirán adelante cuestiones como las bases para la dirección del IVAM, que han eliminado la formación en igualdad de género como mérito o el conocimiento de inglés como requisito, quedando así tan lejos de la excelencia que merece un centro de carácter internacional. Tampoco se conocen cambios en el Circuit Cultural, que fue aprobado recientemente de espaldas al sector y que no contaba con el consenso de las asociaciones profesionales de artes escénicas y de gestores culturales. En este caso, aún están a tiempo los nuevos responsables de responder a las demandas y paralizar lo que se pedía hace unos días en la puerta de Les Corts. Todavía pueden dar marchar atrás a ese convenio y abrir un diálogo que permita un modelo consensuado.

Desgraciadamente, hay otras cuestiones que ocupan los pactos con la extrema derecha y que no se tocarán, como la creación de una sección específica para los libros sobre diversidad sexual en las bibliotecas públicas y que salió adelante con los votos de PP y Vox. El Colegio Oficial de Bibliotecarios y Documentalistas de la Comunitat Valenciana lo calificó de «golpe sin precedentes», defendiendo los derechos de la ciudadanía en ámbitos tan importantes como el acceso a la información, la igualdad para consultar sus fondos y el criterio profesional independiente del bibliotecario. Esta Proposición No de Ley afectaría a 48 municipios de la Comunitat Valenciana con más de 20.000 habitantes. ¿Van a revertir esta PNL para apoyar ahora el comunicado del Colegio de Bibliotecarios? Y en cuestiones musicales, ¿volverán los conciertos de grupos en valenciano a los carteles de espacios tan emblemáticos como la Fira de Juliol? Hace unos días el gobierno de Mª José Catalá tuvo la oportunidad de votarlo, aprovechando la cancelación del concierto de Bertín Osborne, y no lo hizo.

Todas estas preguntas me llevan a una conclusión: Si la cultura en València sigue igual, ¿no será porque PP y Vox están más próximos de lo que pensamos? Por un lado, la extrema derecha no ha salido de los municipios gobernados en coalición, mientras el resto, mantiene el mismo camino sin muchos aspavientos. Quizá tengamos que reconocer que, si hablamos de la ‘cultura blanca’, el Partido Popular lava mejor.