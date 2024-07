En la coberta inferior

En Parábola del náufrago Miguel Delibes descrivia l’efecte de l’augment creixent del nivell de l’aigua sobre el mariner tancat dins de la coberta inferior. De manera semblant m’he trobat jo: amb la sensació que puja, inexorable, el nivell d’angoixa vital. Potser per això he buscat refugi, una vegada més, llegint Cartes des de la presó de Dietrich Bonhoeffer.

Bonhoeffer, potser siga ociós referir-ho ací, era un teòleg i pastor luterà. Va estudiar també a Roma i Nova York, exercint el seu ministeri pastoral a Barcelona, Alemanya i Londres. No interessa ara comentar els seus pressupostos teològics sinó que va formar part del moviment de protesta contra els intents nazis d’assimilar les esglésies cristianes. Es va oposar fermament al nazisme i va fundar, amb altres, l’Església confessant, és a dir, una església evangèlica resistent als plans d’assimilació nacional-socialistes. Haguera pogut quedar-se als Estats Units d’Amèrica, però va considerar, èticament, que havia d’estar amb els seus; va plantar cara al nazisme i va col·laborar amb la resistència interior. Conclusió: el va enxampar la Gestapo. Les esmentades Cartes permeten observar com Dietrich va construir una arquitectura moral interior per tal de resistir, en la presó de Tegel a Berlín primer i, després, en tot un rosari de quarters i camps de concentració fins els final: penjat en la forca i nu.

No va ser el seu l’únic grup organitzat contra els nazis. També hi hagué una altra plataforma d’arrels cristians universitària: Die Weeise Rose. La Rosa Blanca va operar a Munic. Els líders van ser els germans Hans i Sophie Scholl. Distribuïen propaganda clandestina en la Universitat. Un matí llançaren pamflets quan els alumnes encara estaven en les classes. Un bidell va vore com Sophnie distribuïa fulls volants i va delatar-la. El cas va eixir en la premsa estrangera; inclús Thomas Mann se’n va fer ressò, però tot va ser inútil. Després, els protocols del sumari serien confiscats pel soviètics fins que, en 1990 es feren públics. Marc Rothemund va dirigir, el 2005, l’esplèndid film Die letze Tage on refectix, de manera magistral, l’enteresa dels esmentats germans i, sobretot, el duel entre Sophie i l’oficial de la Gestapo qui, conscient de la vàlua de la jove, va oferir-li de col·laborar amb el règim nazi. El jutge Roland Freiser va enviar els subversius a la guillotina. Desconeixedors de la història real acusaren el film d’exageració en este punt. Tot el contrari. El jutge era un histriònic que volgué fer mèrits en l’escalafó nazi, però va morir en plena actuació per un bombardeig aliat.

Una altra manera de resistència, més callada, la va reflectir Hans Fallada en la seua novel·la Jeder stirbt für sich allein. Jo la vaig llegir traduïda: Sol a Berlín. La novel·la reflectix fets reials. Concretament es va inspirar en el matrimoni d’Otto Hampel i Elisa Lemme. Ella es va afiliar a la NS-Frauenschaff, l’associació de dones nacional-socialistes. Però la mort del germà d’Elisa en el front de França va fer canviar la perspectiva del matrimoni que va obrir els ulls a la realitat social i política del país. Durant dos anys exactes van escriure targetes postals i pamflets incitant a la subversió. Van portar de cap la Gestapo fins que, per pura casualitat, els van enxampar. També van morir decapitats.

He acabat de rellegir les esmentades Cartes des de la presó. Tots els herois que he comentat pogueren resistir, èticament, la més cruel de les dictadures. No crec que, hagut compte del resultat presumible de les eleccions americanes, Europa retrocedisca fins a eixe punt de barbàrie, però comence a no sorprendre’m de res. En qualsevol cas, no està de més enfortir-se moralment amb els exemples d’estos autèntics herois alemanys que van saber resistir: no es resignaren passius a contemplar com l’aigua emplenava la coberta inferior fins enfonsar la nau.