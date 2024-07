Alcaraz, Pogacar: jugando a vivir

Pogacar acaba de ganar su tercer Tour de Francia, ya son cuatros grandes vueltas y Alcaraz con el reciente triunfo en Wimbledon suma a sus veintiún años cuatro Gran Slam. Con una superioridad que, lejos de ser insultante es respetuosa y divertida, nos demuestran que se puede ganar sin humillar. Son muy parecidos, Tadej y Carlitos —hasta sus nombres son del montón— son dos superhombres vestidos de tipos corrientes, sus superpoderes son la normalidad y la autenticidad. Encajan perfectamente con el perfil del hijo de los vecinos del quinto, el clásico joven risueño y algo tímido que no duda ni un momento en ayudarnos a bajar la basura. Fortaleza, determinación y cierta vulnerabilidad conforman su manera de ser.

Un soplo de aire fresco es lo que nos ofrecen estos dos chavales con pinta de adolescentes y con el descaro dibujado en su sonrisa. No todo está escrito parecen decir, la vida es un juego y hemos venido a jugar. En un mundo en el que todo está pautado, con el deporte hiperprofesionalizado, donde mandan los vatios y no cabe la improvisación, estos dos pianistas de un jazz que no sabe de estrictas partituras, percuten fiándolo todo a la inspiración del momento, a las sensaciones, a los sentimientos. Posiblemente se dejarán algún Tour de Francia o algún Gran Slam por el camino en ese juego del todo o nada. Qué más da, ya acumulan un número de títulos inalcanzable para la mayoría de deportistas, nada importa, solo vivir el momento, incapaces de ver el precipicio o bordeando su perímetro cuando lo perciben, no existe nada más, ellos contra el mundo o con el mundo quién sabe. La voracidad les empuja a arrancarle a la vida cada uno de sus placeres y de sus sufrimientos, a dentelladas secas y calientes como escribió Miguel Hernández, algo de poesía, de épica hay en su actitud insolente, suicida a veces y siempre, siempre valiente. El peso del pasado es apenas perceptible y el futuro es simplemente suyo. Ni siquiera saben que son nuestra última esperanza, en una sociedad compartimentada, con la libertad encerrada entre unos límites tan absurdos como interesados, ellos son el último tren, la genialidad salpimentada de inconsciencia contra lo políticamente correcto, la satisfacción en su mirada cuando se gana y cuando se pierde, la admiración de todas y todos cuando alzan un trofeo o cuando quedan exhaustos pero felices después de haber intentado lo imposible, hasta perdiendo ganan. Cuando intentan el más difícil todavía alcanzan la plenitud, independientemente del resultado, la victoria está en el camino, algo sabía Kavafis de eso.

Con la amable insolencia de la juventud, del héroe de carne y hueso que agradece a la vez que huye del alago, que nunca acaba de creerse. Tan cerca del colega con el que tomarías una cerveza hablando con naturalidad de cualquier cosa. Tan lejos de algunos endiosados futbolistas, a los que se le ha atragantado la fama, ídolos de barro ensalzados por falsos profetas que no dudarán en derribarlos cuando cambie el viento, víctimas de su propio personaje, tan vacío que tienen que llenarlo con coches, vestimentas y joyas excesivos, más horteras que un ataúd con pegatinas.

Dioses de carne y hueso, incómodos con el protocolo; lógico, va contra su esencia. Con cierta impaciencia desean que termine, como el niño que aguarda la merienda, peaje necesario para salir corriendo a jugar a la calle con sus amigos de siempre, jugando a vivir.

Solo espero que la vida no los cambie demasiado, que no sucumban al éxito y al dinero, que puedan sobrevivir a lo vivido y que, dentro de unos años, se reconozcan frente al espejo sin tener que bajar la mirada, que no despierten nunca del todo de ser niños, otra vez la poesía, por algo será.

