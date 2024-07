Dues notícies i una postdata

Primer la mala notícia: la mal anomenada Llei de ‘Concòrdia’ dels hereus del franquisme, que blanqueja la dictadura, tirarà endavant. I la bona: se reconeix la il·legalitat de les condemnes a 13 represaliats. És un flaix de l’actualitat política valenciana que tant recorda el clàssic acudit. D’una banda, la llei contra la memòria que minimitza les atrocitats d’aquells que donaren suport al colp d’Estat; i d’altra, la reparació simbòlica a víctimes de la repressió (acte de justícia que rectifica l’arbitrarietat dels tribunals que dictaren condemnes injustes per motius polítics o ideològics). Ni durant la Transició, ni durant el Felipat de Sevilla, (menys encara durant l’Aznarat de Valladolid) s’obrí eixe camí, no ja per anul·lar els judicis sumaríssims del franquisme, sinó per facilitar les demandes de revisió.

L’homenatge als represaliats —entre ells el doctor Peset Aleixandre, rector de la Universitat de València afusellat en la postguerra— és un acte de desgreuge, ni reobri velles ferides ni el temps transcorregut minimitza la gravetat dels fets. Els familiars de les víctimes tenen dret a què se’ls repare el dany ocasionat perquè el futur no es construeix negant el passat. El temps esculpeix l’oblit però no clausura la memòria. Des de quan el pas del temps cancel·la malifetes? Potser els crims del franquisme són ara menys dolents que huit dècades enrere? Diu una vella cançó que «la distancia es el olvido». Mentida. El temps no precinta records ni l’enuig que provoquen; sols els fa més suportables.

No sé si l’absència de Mazón en l’homenatge als represaliats s’hi va notar, però segur que no va estranyar. I en brillar per la seua absència, emet un missatge de desigualtat entre les víctimes que recorda Orwell: totes les víctimes són iguals, però algunes són més iguals que altres. L’absència de Mazón és com una postdata de la Llei de Concòrdia que sembra discòrdia convertint el president en ‘prescindent’. Prescindible: que s’exclou de representar a tots els valencians.