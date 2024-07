El president ha fracassat. I ara què?

Començava l’estiu de 2023. Feia poques setmanes que havien passat les eleccions a les Corts Valencianes. Carlos Mazón, després d’afirmar durant tota la campanya que governaria en solitari sense l’extrema-dreta, va signar un pacte de govern vergonyós pr a conformar govern amb Vox. Va necessitar només un matí per a donar-nos la primera mostra de la seua credibilitat.

En aquell pacte de coalició es combinava l’agenda de l’odi, amb grans dosis de nacionalisme espanyol, antivalencianisme, antifeminisme, negació dels drets LGTBIQ+, xenofòbia, revisionisme històric franquista, etc.; amb l’agenda clàssica de la dreta valenciana de tota la vida, és a dir, el negoci dels amics: conservar els privilegis dels de sempre, castigar les classes populars, obrir la porta a la depredació del territori, atacar els serveis públics, etc. Un acord infame que trencava consensos democràtics i socials.

En estos mesos hem vist una aplicació entusiasta del programa de govern amb més ganes encara al PP que a Vox. Una tornada al passat en tota regla, un passat amb elements del franquisme ultracatòlic dels anys 40 i la corrupció sense filtre dels 2000. Això sí, amanit amb somriures, gracietes i tik toks de tio simpàtic.

Però aquella aposta personal i íntima de Carlos Mazón per un govern de coalició PP-Vox ha fracassat estrepitosament. I ho ha fet no perquè als populars els paregueren massa filofeixistes les idees de Vox, sinó perquè Abascal manava més que Mazón sobre eixe pacte. A l’hereu de Zaplana li han rebentat el pacte des d’un despatx de Madrid.

Què voleu que vos diga, amb totes les imperfeccions dels governs de coalició del Botànic, hi ha dos coses que estan clares: van conformar majories sòlides i estables de quatre i quatre anys i en cap moment es va decidir la seua existència des de dins de l’M30. Eren acords polítics genuïnament valencians i que responien a necessitats valencianes.

Ara mateix, és innegable que Carlos Mazón és el president més fallit de la història de la democràcia valenciana. Un president que va nomenar un govern que no ha durat ni un any i un president al que l’han torejat des de la seu de Vox de Madrid. Per més bona cara que faça, Mazón és un president fracassat.

I ara què? Què podem esperar del que queda de legislatura? La resposta democràtica correcta és òbvia: si la majoria es trenca, es convoquen eleccions. Que el poble parle i trie de nou. Però estos primers dies ja hem vist que l’amor a la cadira i la por de perdre el poder guanyaran.

Si no hi ha eleccions, com a mínim, Mazón hauria d’explicar el seu nou full de ruta. Perquè si no explica un programa de govern nou a les Corts, si no se sotmet a la confiança de la cambra, haurem d’entendre que el contingut del pacte de la vergonya segueix vigent. Que l’agenda de l’odi no era una penyora que pagava Mazón a Vox, sinó que forma part de l’ADN actual del PP, que és tan antivalencià, antifeminista, antiLGTBI i xenòfob com els seus antics socis. Com porta demostrant durant tots estos mesos amb el zel de consellers i diputats del PP en l’aplicació del pacte de la vergonya.

Ni gir al centre, ni moderació, ni duros a quatre pessetes. El Consell de Carlos Mazón seguirà aplicant ben a gust l’agenda de l’odi i l’agenda del negoci. I a nosaltres, a l’esquerra valencianista, ens tocarà seguir plantant-los cara amb encara més força i ens obligarà a construir la millor alternativa per a fer-los fora i tornar la dignitat a les institucions valencianes.