Que me digan dónde está la extrema izquierda

Debe ser cuestión de olfato y vista, que es el deterioro que más he notado al pasar los cincuenta, pero yo no encuentro extrema izquierda alrededor. ¿Dónde está esa ala ultra y radical que dicen políticos de la derecha tradicional que nos amenaza? Es un argumento recurrente, el de los equilibrios entre un lado y otro del tablero político, que vuelve cuando se necesita para justificar la relación con Vox. Lo decía hace unos días el presidente del PP de Valencia y de la diputación provincial, Vicent Mompó, en una entrevista: «Si Vox ex extrema derecha, entonces Compromís es extrema izquierda» (Las Provincias). Y la concejala de la capital Paula Llobet incidía en la idea. «¿Por qué lo que está a la izquierda del PSOE no es llamado por su nombre, extrema izquierda?», se preguntaba en un artículo titulado ‘¿La extrema izquierda no es ultra?’ (Valencia Plaza). La tesis prospera fácil porque es muy fácil de ver por una mera cuestión de simetría, pero otra cosa es que se sostenga en hechos reales.

Más allá del recurso al populismo, un mal que en estos tiempos ve d’Almansa (i a tots alcança), ¿qué ha hecho o dicho Joan Baldoví para catalogarlo de peligroso radical extremista? ¿Contiene su programa alguna propuesta con esos tintes? ¿Es Podemos ultraizquierda por haber impulsado la ley del solo sí es sí o la ley trans? No lo veo. Pueden gustar poco o nada sus propuestas y medidas. Algunas han sido de resultado nefasto, pero no veo ni en su acción ni en su doctrina que ataquen derechos fundamentales ni pongan en riesgo los valores esenciales de la democracia.

En cambio, miro hacia la otra frontera y hoy mismo aparece un concejal de Vox en Paiporta que aboga por aplicar «plomo» a los inmigrantes sin papeles que insistan en entrar en España. Debe ser la versión ultra del mensaje de sacar a la Armada para impedir la entrada de africanos pobres en esta España nuestra.

Lo relevante es que estas manifestaciones se produzcan después de la ruptura de Vox de los gobiernos autonómicos, porque demuestran que ni molestaba ni molestará (si ha de volver) esa alianza. Si miramos bien quiénes se pronuncian ahora, lo que se ve es que tanto en la diputación como en el ayuntamiento de València continúan funcionando los acuerdos con los de Santiago Abascal. Eso se llama cuidar. Igual que Vicent Mompó ha cuidado en la moción de censura en Sueca su relación con Jorge Rodríguez y Ens Uneix, pero esa es otra historia.

No ver es un incordio, doy fe, pero es peor ponerse una venda en los ojos no ya por ideología, sino por aritméticas políticas, por estrategias eventuales. Es una perversa equidistancia que perjudica el buen nombre de la política. La tan traída regeneración empezará cuidando los pilares de la política seria, alejando deformaciones de la realidad. Apartando la confusión.

La regeneración comenzará también cuando la política deje de ser tan ‘justiciera’. Quiero decir: cuando deje de estar tan hermanada a los tribunales. Vean cualquier periódico (digital o papel) uno de estos últimos días: el Supremo lleva al Constitucional la amnistía, el juez Peinado cita a declarar a Pedro Sánchez y la defensa de Begoña Gómez recurre la decisión, José Luis Ábalos apunta al juzgado y a la Guardia Civil, Joan Baldoví se persona en la Audiencia Nacional por el espionaje de la policía patriótica, el Consell choca con el Gobierno con dos nuevos recursos judiciales, revés del Supremo al fiscal general, las autonomías del PP denuncian en el Supremo el incumplimiento de la conferencia de presidentes... Demasiados tribunales y ausencia de ágoras reales. Es un lastre lleno de ansias de venganza que está arrastrando la cosa pública hacia el fango más viscoso

