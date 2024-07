L’estiu és per la calor i els records

Després de més d’un mes de futbol, passats els moments d’eufòria pel triomf de ‘la roja’, i també els de vergonya aliena en veure el que pot donar de si la barreja d’alegria, cervesa, popularitat i manca de coneixements històrics per atrevir-se a cridar, des de l’escenari, «Gibraltar és Espanya», com en plena postguerra feien els estudiants que Serrano Suñer enviava a manifestar-se davant l’ambaixada de Gran Bretanya. Ara, als iniciadors dels «crits de ritual», Morata i Rodri, els pot caure un expedient de la UEFA per «entrar» en política, quan és ben sabut que aquestes ‘perles’ futbolístiques sempre han fugit de la política. Ja ho deia Franco «faça com jo i no es fique en política», malgrat que ell, el 1960, va eliminar a ‘la roja’, aleshores aquest nom era impossible, prohibint una eliminatòria de copa contra la selecció de la URSS.

Aquell estiu del 1960 van ser les meues darreres vacances escolars, al Setembre tornaria a l’escola dels Salesians per començar un nou curs però en complir els 14 anys em buscaria un treball perquè a casa feien falta els pocs diners que pogués guanyar. El del 1960 fou l’estiu que vaig entrar en l’adolescència, el darrer estiu de poder còrrer en llibertat per l’horta de Benimaclet, de poder passar tot el dia amb els amics ideant entremaliadures, anant a banyar-nos als tolls de les sèquies on l’aigua encara era clara i amb granotes raucant el seu cant estival fent cor amb les cigales i els grills, de sobte un parotet de bassa, gran, blau i brillant compartia amb nosaltres aquell moment de bany en el que, encara no ho sabíem, seria el nostre darrer estiu d’anar amunt i avall, en plena llibertat, tan sols els crits de les mares, des de la porta de casa cridant-mos a dinar, sopar o berenar, ens feien abandonar aquells moments d’esplai.

Ara els nens i les nenes juguen al futbol en poliesportius, alguns aprofiten l’estiu per fer un stage dirigit per algun futbolista de renom, la majoria somien en ser professionals del baló. nosaltres jugàvem amb espardenyes, procurant no trencar-les per por als renecs materns, el camp era el carrer, encara sense asfaltar, i amb uns muntons de pedres marcaven l’amplada de les porteries. De tant en tant la presència d’un auto ens feia aturar el partit, i també si veiem apropar-se a la parella de la Guàrdia Civil, a qui, sense saber perquè, teníem por. També jugàvem a «pel·lícules», les «aventis» de Marsé. Cadascú triàvem el nom d’un dels artistes que veiem cada setmana al cinema Meló, uns eren els indis i altres el Setè de Cavalleria que sempre guanyava.

Així passava l’estiu, els veïns sopaven al carrer, xerrant de qualsevol tema, nosaltres, lliures en els capvespres, començàvem a fixar-nos en les nenes, que anaven creixent i apuntant els primeres indicis dels pits, i així descobrirem els primers patiments d’una cosa que no sabíem encara que era l’aparició de l’amor que, al llarg de la vida, ens donaria alegries i tristors. Ara, suant, tanque els ulls i veig el gesmiler, la parra i la llimera que havien al jardí de casa, i els dragons que junt a la bombeta de la paret caçaven mosquits. n