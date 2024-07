La bellesa de les paraules no està sols en el seu significat, que també, està en la forma en què són utilitzades per dir correctament les coses. D’ahí que siga important saber el que volem dir per buscar la millor manera de dir-ho.

Amb tot açò el que vull dir és que no puc ni vull justificar la forma en què s’està “informant” del conflicte entre Hamàs i l’exèrcit d’Israel i que no és una guerra. Són ja més de trenta-nou mil les persones palestines ASSASSINADES per Israel. Persones que no formen part de cap exèrcit. Persones civils. Majoritàriament, criatures i dones i d’una forma clarament intencionada per acabar amb el futur del poble palestí a Gaza i, d’aquesta manera, poder ocupar el territori de forma il·legal.

Otros artículos de Teresa Mollá Castells Perquè em dona la gana Adeu Perquè em dona la gana Feminitzant la sanitat Perquè em dona la gana Carta oberta a la consellera de justícia

Trenta-nou mil persones civils assassinades. I un poble que ja no sap on fugir per tal de continuar malvivint en condicions humanitàries molt precàries per les condicions imposades per Israel.

Els mitjans parlen de guerra i per a una guerra es necessiten exèrcits i la gent palestina de Gaza no en té. En tot cas està la gent terrorista de Hamàs que és la que va desencadenar el passat set d’octubre, amb els atemptats contra la població d'Israel, una situació que està pagant el conjunt de la ciutadania. Però no hi ha cap guerra entre dos exèrcits. En tot cas hi ha una invasió disfressada de venjança contra el poble palestí amb l’excusa d’aniquilar a Hamás. El que està passant a Gaza i davant dels nostres ulls, és un vertader GENOCIDI del poble palestí i amb el vistiplau dels dirigents dels Estats Units amb Biden al davant.

No, no és una guerra, és un GENOCIDI en tota regla que la història jutjarà com a tal i que, paradoxalment, l’estan executant els hereus de qui van sobreviure al genocidi nazi.

I en un genocidi d’aquesta magnitud no hauria de cabre l’equidistància perquè significa complicitat amb la part més forta que, en aquest cas, es Israel i deixar de banda a les víctimes que ja no tenen on fugir ni on amagar-se perquè ni els hospitals ni les escoles de l’agència de l’ONU s’estan respectant. Tampoc s’estan tenint en compte les diferents convencions de protecció en temps de conflictes.

Israel se sent protegit per a fer el que més li puga convindre en cada moment. I amb un dels exèrcits més preparats i més equipats del món està actuant amb total impunitat contra el poble palestí i assassinant sense cap control a éssers humans completament innocents amb l’excusa d’acabar amb Hamàs.

Europa, amb el seu silenci davant del genocidi, s’està posicionant al costat de l’agressor o, com a molt, en una situació d’equidistància, la qual cosa no afavoreix gens a la població palestina que, per variar, s’està emportant la pitjor part. I ja no parle sols de la quantitat de gent assassinada, també per la destrucció total de les infraestructures al llarg del territori. Infraestructures bàsiques com hospitals, carreteres, escoles, etc. han estat totalment devastades i reduïdes a poc més que pols. Això per no parlar de com s’han deixat els camps de cultiu i els regadius que han estat completament arrasats.

El futur està per escriure, però no té massa bona pinta per a la gent palestina de Gaza que, segurament, passarà a formar part de la diàspora perquè o molt m’equivoque o el seu territori passarà a mans dels colons d’Israel que, de nou, construiran il·legalment ocupant un territori que no els pertany, fent cas omís a les diferents resolucions de l’ONU en aquest sentit.

Com podem comprovar, açò és un conflicte entre Hamàs i Israel, però no és una guerra perquè no hi ha dos exèrcits, tan sols n'hi ha un i és l’invasor, Israel. I qui paga els plats trencats de les accions de Hamàs, com sempre és la població més vulnerable, la palestina.