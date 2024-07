Malgrat l’acord sobre el CGPJ

De moment, el tema de la renovació del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) ha deixat de ser notícia. Doncs, sembla com si aquest precari acord, signifiqués el començament de la necessària i esperada reforma de la justícia. En primer terme, es tracta d’un acord a dos parts, quant la realitat parlamentaria és molt més ampla. És cert que la ciutadania contemplava la situació de bloqueig amb fàstic, desitjant una solució a curt termini. No obstant, els dèficits de la nostra administració de justícia son bastant significatius, molt evidents en quant a mitjans, no fa gaire aquest mateix diari donava compte de les mancances materials dels jutjats valencians .

Tornant de nou al CGPJ, allò previsible, si els acords es compleixen, serà el repartiment dels vocals entre els dos grans partits, doncs, resulta una ingenuïtat pensar que la dreta va a presentar una llista de persones neutrals o independents, mai ho ha fet, la crisi que hem patit és una clara evidencia de tal presagi. En quant a l’esquerra, crec que no deuria caure al mateix parany, i que, per tant, deuria proposar un llistat de persones qualificades i sense cap vincle amb la política, esperant unes conductes independents.

A parer meu, pensant en futures reformes legislatives, tant, en allò que afecta al CGPG com a la resta d’altres altes instàncies jurisdiccionals -cas del Tribunal Constitucional, o la Fiscalia General de l’Estat -, caldria un sistema molt estricte de garanties o incompatibilitats, de forma que les persones destinades a aquestes instàncies no presentaren, durant un dilatat període anterior, relacions o vinculacions partidistes. Seria, com podem preveure, una qüestió d’estudi, i de legislació comparada.

Quan observem, posem per cas, els acomiadaments d’ inquilins, siguen regulars o irregulars, adoptats per donar satisfacció als interessos immobiliaris i especulatius, què son els mes habituals, apreciem com els tribunals de justícia, els funcionaris i la policia, de fet, estant servint a una injustícia social. Per altra banda, els procediments judicials s’allarguen ‘sine die’, en casos que afecten a persones poderoses, en tant, altres procediments es fan de forma més que diligent, sempre en funció d’una oportunitat política. En tal casos, demanaria una justícia independent, amb uns tribunals moderns, eficients i, alhora, que funcionen sense seguir dictats politics.

Possiblement, estic demanant massa, puix, com ja he comentat, de moment, tot quedarà en un pacte sobre els noms dels vocals del CGPJ. Les circumstàncies parlamentàries, però, amb un govern de coalició, que compta amb uns recolzaments molt ajustats, i una oposició que sols vol erosionar el govern al preu que siga, fins i tot, amb convivència amb la ultra dreta, pot ser no donen per a més. Alguns, però, ens situem en una mena d’obligació moral, recordant la necessitat d’una perspectiva reformadora que no deuria restar al calaix.