¡Nos están matando!¡Nos queremos vivas!

Estas últimas semanas se han producido en nuestro país hechos muy contradictorios, por un lado miles de personas en las calles celebrando victorias deportivas y por otro lado, dos semanas terribles en cuanto asesinatos a mujeres, dieciséis mujeres y dos menores, víctimas de violencia de género. Sí, víctimas de violencia de género por el mero hecho de ser mujeres. Tres de ellas en nuestra comunidad: Villena, Buñol y Alicante.

Hemos hablado mucho y hemos escrito mucho sobre esta lacra que enfrentamos como sociedad, y ya es el momento de decir ¡Basta! Debemos dejar claro que esto no es solo un problema de las mujeres, es un problema que tienen los hombres y es un problema de toda la sociedad.

Otros artículos de Gloria Calero tribuna El feminismo es un maestro moral Tribuna Nou d'Octubre Sentirnos seguros

Empezando por la actitud negacionista de Vox y el silencio cómplice del PP, ya no hay excusas, Sr. Mazón. Ya no tiene en su gobierno al «hermano» controvertido y díscolo de Vox. Ahora es el momento de mostrar con decisión de qué lado está. Es el momento de profundizar en los planes de igualdad y en las políticas activas contra la violencia de género, también desde las escuelas. Es el momento de apoyar claramente a las mujeres y garantizar su seguridad. ¿O acaso no lo considera necesario?

Olga Barrosa, psicóloga especializada en violencia de género, nos dice que siempre hay un grupo de hombres que están pensando en asesinar a sus parejas, independientemente de la época del año, por lo que no debemos banalizar este tema. Además, afirma que la violencia persistirá mientras no erradiquemos el machismo. Sr. Mazón, es el momento de:

• Impulsar el Pacto Contra la Violencia de Género.

• Convocar el pleno del Consell de la Dona.

• Reforzar y extender las oficinas de atención a las víctimas.

• Fortalecer los juzgados de violencia de género.

Sr. Mazón, aproveche este momento para demostrarnos, más allá de las palabras, si está del lado de la seguridad de las mujeres y de nuestros derechos. Las mujeres no nos merecemos un partido como Vox ni un PP con un silencio táctico.

Como sociedad, también hay cosas que nos incumben y debemos estar alerta. En este artículo de opinión, quiero expresarles, en forma de decálogo, lo que considero que nos concierne:

1. No estás sola. Ante la más mínima sospecha, actuemos de inmediato.

2. Organicémonos. Somos mayoría. Ellos son pocos y cobardes.

3. Erradiquemos el machismo con más educación. Es fundamental incorporar más educación desde las etapas más tempranas para inculcar valores de igualdad, respeto y tolerancia.

4. Nombremos las cosas por su nombre, no es violencia intrafamiliar, es violencia de género, violencia machista.

5. No eres menos que nadie. No te subestimes ni permitas que nadie te subestime; esa es la base de un posible maltrato.

6. El amor no maltrata. No justifiques lo injustificable. El control también es maltrato.

7. No seas cómplice. Si conoces a alguien que sufre o puede sufrir maltrato, ayuda y actúa. Nunca es demasiado tarde.

8. No dejemos sola a una mujer maltratada. Como sociedad, debemos apoyarnos mutuamente y ser proactivos en la lucha contra esta lacra.

9. Si necesitas ayuda, llama al 016. Este número atiende a las víctimas de violencia machista las 24 horas del día, proporcionando orientación legal, asesoramiento y apoyo psicológico.

10. Denunciar. Es una forma efectiva de ofrecer protección.

Así como miles de personas se unieron en las calles para celebrar la victoria en la Eurocopa, necesitamos la misma unidad y determinación para enfrentar la violencia machista. Solo con una respuesta colectiva igual de enérgica podremos erradicar esta lacra y garantizar que nuestras celebraciones se hagan siempre en un mundo seguro y justo para todas.

Si hemos logrado vencer grandes injusticias en nuestro país, es momento de demostrar que el problema del maltrato y la violencia de género también te concierne a ti y a mí. Debemos trabajar para erradicar esta grave problemática porque queremos vivir, vivir y ser felices.