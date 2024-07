Sueca ‘uneix’ más a Mompó y Jorge Rodríguez

Para entender la historia, hay que partir de la auténtica singularidad, la de Sueca, el municipio de Joan Fuster, habituado a la inestabilidad política y los vaivenes. Desde el regreso de la democracia, ha tenido alcaldes de cinco partidos diferentes (ninguno del PP), seis si se cuenta a Julián Sáez (Sueca per Davant, SxD) si la moción de censura firmada este miércoles se ejecuta y no hay otro giro de los acontecimientos. Es un balance del que pocas ciudades valencianas pueden presumir. Para entender la historia, hay que tener en cuenta que es una localidad donde las mayorías absolutas no se recuerdan y se vive una especie de síndrome político ‘Borgen’ (la popular serie danesa), con continuos movimientos soterrados, guerras internas en los grandes partidos y pequeñas conspiraciones. Para entender la historia de estos días, no hay que perder de vista que existe un acuerdo en la Diputación de Valencia entre el PP y Ens Uneix, el joven partido de Jorge Rodríguez, con matriz en Ontinyent y en fase de expansión provincial, fenómeno clave en la sucesión de acontecimientos de los últimos días.

Es clave porque el PP local, un grupo con cuantiosas heridas internas (y recientes) estaba decidido hasta el último momento a pactar con el PSPV del alcalde, Dimas Vázquez, darle la mayoría y formar un gobierno conjunto. Pero, al final, el PP provincial y el autonómico se han visto en la disyuntiva de decidir entre los socialistas y Ens Uneix. Y ha pesado la alianza que sostiene la Diputación de Valencia en manos del presidente provincial del PP, Vicent Mompó. Para los vencedores de esta historia, cuestión de «pura lógica». Para los perdedores, ha pesado «la presión» de los de Jorge Rodríguez, Natàlia Enguix y su influyente jefe de gabinete, Ricard Gallego. El resultado es una alcaldía, si nada se tuerce en la última curva, para Sáez, el delegado en Sueca de Ens Uneix. Así, el proyecto municipalista con epicentro en Ontinyent suma. Gana una plataforma de visibilidad. Y sigue.

Lógica o presión, lo cierto es que los mandos del PP han tenido que remangarse, porque a principios de semana el partido local seguía votando por el acuerdo con el alcalde Vázquez. El miércoles mismo, relatan fuentes de la negociación, Mompó desayunó con dos de sus tres concejales: la portavoz, Carolina Torres, a la que el líder provincial hizo candidata en 2023 ante la crisis interna (cicatriz que aún supura en el grupo local), y Pío Lledó, que se marchó rápido, porque rechazaba la solución que se iba a firmar minutos después en una notaría. Era un último intento por mantener la cohesión interna, pero no fraguó. La prueba del grado de división y enconamiento de las posiciones es que Lledó e Isabel Benet (la tercera edil ‘popular’) entraban poco después en el gobierno municipal del PSPV, en una decisión sin precedentes, ya que se trata de un consistorio destinado a durar días, lo que cueste tramitarse la moción de censura. Dice bastante del grado de tensión y choque. Como dice que ayer mismo, sin dilaciones, se tramitó la suspensión de militancia y expulsión del partido de ambos.

La solución final reúne en un mismo bloque a SxD, PP (la portavoz) y Compromís. No es una ecuación fácil, aunque el rechazo a la gestión de Vázquez fusiona. La pirueta final para que los valencianistas del municipio de Joan Baldoví entraran en la combinación a pesar de no quedarse en la alcaldía (SxD tiene tres ediles) ha sido que el PP apoye pero se mantenga fuera del gobierno. Ahí se antoja crucial la participación de Mompó, además del asesoramiento que llegaba siempre desde la Vall d’Albaida.

La partida se ha acabado, de momento, tras la firma del acuerdo ante notario, aunque en política local, y más en Sueca, pronosticar estabilidad es como jugar al bingo sin cartones. De momento, hay gobernabilidad. Eso sí. Y hay afán de crecimiento del proyecto municipalista de Jorge Rodríguez, que sabe que tiene un buen colaborador en el PP de Mompó, que necesita a Ens Uneix en el Palau de Batlia, donde han ganado confianza e influencia en el primer año de poder compartido y han alejado la posibilidad de una moción de censura del PSPV. La que sí que será en Sueca.

