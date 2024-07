En estos días de julio parece que todo acaba

Una placa de un proyecto vecinal colectivo, ‘Un barrio modelo’, / LEVANTE-EMV

En estos días de julio, cuando parece que todo acaba, haces recuento y te falta alguien. La juventud es una experiencia de adición. Esto de ahora empiezas a entender que es un tiempo donde la resta gana. Los veranos no son para debutantes desde que has empezado a entender que ser es empezar a no ser. Otro juego de palabras. Quizá la vida es eso, algo tan lúdico, simple y poco trascendente como un juego de palabras, una breve explosión de ingenio que esconde una dosis reveladora de verdad. La vida hoy, cuando el año vital acaba.

Una pareja ha aparecido en un descampado del barrio. Duermen en un coche, que les hace de casa, aparcado bajo la sombra de un soberbio platanero. Alrededor han empezado a acumular basura y un sillón colorido donde se apretujan a comer. Se lavan en la fuente cercana. Un día desaparecerán y brotarán en otro solar del extrarradio, allí donde siguen existiendo trozos de tierra que se han salvado del plan de ordenación urbana. La vida hoy, nómada y sin suelo fijo.

En estos días de julio, una mujer se sienta sola en el parque al mediodía, cuando el sol no entiende de justicia. Lleva un vestido largo. Le faltan las carnes. En un momento se arrodilla sobre el suelo, apoya los codos sobre la madera vieja del banco y junta las manos en la cara, como si rezara bajo la bóveda de estos árboles viejos. Dos mujeres mayores hablan entre ellas y se acercan, precavidas, a interesarse. No responde. Prefiere quedarse en su mundo. La vida hoy, llena de nudos mentales.

El ordenador se queda sin vida. Un problema de Microsoft, oyes en la radio. El colapso. Una crisis de estos tiempos, en los que la verdadera guerra mundial, si llega, será digital. Los aeropuertos dejan de funcionar. Han de volver décadas atrás. Cuatro o cinco personas para facturar una maleta. Todo se hace lento. Las masas no fluyen y se enfadan. Aviones perdidos, enlaces echados a perder. Una simple actualización de un cortafuegos cibernético y el mundo, obligado a replegarse, a decrecer a la fuerza por unas horas. La vida hoy, difícil de entender.

Un tal Ibai reúne a miles de personas en un estadio de fútbol. Ni canta, ni baila. No sabes bien qué hace, aunque sale a menudo en papeles y televisión, incluso ha hecho un cameo en las celebraciones etílicas de la Roja. Entusiasma a masas a través de Twitch, que aún no has sabido entender tampoco qué es. La vida hoy, en universos distintos.

En la plaza han puesto una placa de un proyecto vecinal colectivo. ‘Un barrio modelo’, dice en lenguaje publicitario. Alguno le ha puesto encima un cartel cambiando el rótulo . Un ‘poble’ modelo, se lee ahora. La vida hoy, ansiosa de confrontación ideológica.

Dos adolescentes magrebíes pasan a tu lado de madrugada. Llevan varias bolsas cada uno. Supones que con trastos y comida recogidos de las basuras, porque en estas horas los contenedores están llenos. Supones que van a una de las casas okupadas del barrio, de las que hablan los viejos sin parar. Es el tema en las calles. Te han llegado cartas de la asociación de vecinos explicando las reuniones con la Policía y calmando a la población. Los chicos pasan, hablan en su lengua y continúan su camino. Sigues paseo con los perros. Dejas el miedo atrás, porque lo ha habido. Sin atención y recursos, abandonados a su suerte, solo queda buscarse la vida. A veces generando pánico alrededor, cuando se concentran en unas calles. La vida hoy, de muchos colores.

Estos días de julio contienen el presagio de la felicidad. Tu verano es un libro viejo sobre las baldosas frías de un último piso lleno de sol. Tu verano es el abrazo del sonido de las olas cansadas en una madrugada infinita. Tu verano es un beso furtivo que nunca debió ser y que ella mañana olvidara. Tu verano es una noche entre pinos, la música lejana de una verbena y el espejismo de estrenar la vida. Aquel verano era ‘Paraíso’, ‘El eterno femenino’, ‘Groenlandia’, ‘El sitio de mi recreo’... Cuántas canciones persiguiendo un lugar imposible. A veces camino aún con ellas. Quizá buscando aquel verano. La vida hoy, con nostalgia.

En estos días de julio, cuando parece que todo se acaba, sales y ahí sigue la mole negra a un lado, vigilando el barrio, recordando que un día cualquiera todo se pierde. El último verano era una señal de prosperidad. Hoy es un signo de exclamación entre las avenidas del barrio. La vida hoy. Sin más.