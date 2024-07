Un ganivet de dos talls

Salman Rushdie, amb el seu llibre ‘Knife’. / EFE/H. HANSCHIKE

La tertúlia dels Calbinistes compleix, entre moltes altres funcions, la de cooperativa cultural. Cadascú hi aporta, segons criteri, recomanacions lectores, pel·lícules, sèries, exposicions i dèries sobre viatges sovint impossibles. Entre els encàrrecs que me’n vaig emportar fa uns mesos, tenia pendent Cuchillo. Meditaciones tras un intento de asesinato, el darrer llibre de Salman Rushdie. L’he llegit tot d’una, commogut per la contenció de l’escriptor davant del relat de l’atemptat del 12 d’agost de 2022 que va estar a punt de costar-li la vida. Escriptura terapèutica amb l’objectiu d’allunyar-se d’allò en què els atacants han convertit l’escriptor: una víctima. Una doble víctima, ja que Salman Rushdie ja n’havia assolit la condició a partir de la fatwa dictada el 1989 per l’aiatol·là Khomeini pel contingut suposadament blasfem d’Els versicles satànics.

«Jo soc Salman», van cridar sectors intel·lectuals d’arreu del món després d’aquell atemptat del 2022 a l’estat de Nova York. Un crit col·lectiu contra la intolerància i un desafiament a la por encegadora de les ments valentes i heterodoxes. No és cap novetat, ben mirat. La internacional del mal i la ignorància és tant vella com la del bé i el coneixement. N’és el contrapunt. Al capdavall, es tracta de les dues forces centrífugues que disputen la mare de totes les batalles culturals. Per això, la figura de l’intel·lectual perseguit s’escampa per totes les cultures del món des de fa segles. El mateix Salman Rushdie havia cridat «Je suis Charlie» després dels assassinats dels dibuixants de Charlie Hebdo el 7 de gener del 2015 a París. Tots dos atemptats, com dues baules malèfiques, formen part d’una mateixa estratègia contra el pensament lliure en què recolza la democràcia -un sistema de valors basat en el respecte a la discrepància. Els crits de protesta són un programa de mínims, però no sabem fins a quin punt guanyador perquè les armes de la batalla són decididament desiguals.

Cuchillo, a mitges crònica periodística a mitges assaig memoríalístic, atrapa de seguida per la insistència en uns fets que semblen irreals a la ment democràtica. També per la serenitat de l’escriptura, entre l’autoobscultació física i psicològica de l’escriptor i la pròpia indefensió davant dels tentacles de la ment absolutista. Com un ressort automàtic, la lectura m’ha portat a la memòria un altre atestat literari que també vaig emportar-me a casa per recomanació calbinista: L’esqueix de carn, el llibre en què el Philippe Lançon narra precisament l’atemptat contra la revista Charlie Hebdo el 2015 en què van ser assassinats a París una dotzena de companys de l’escriptor i Lançon va resultar greument ferit. Després de nou mesos a l’hospital, ell mateix va explicar en L’esqueix de carn la facilitat del mal per a canviar de soca-rel la vida de les persones i fer trontollar tot un sistema d’idees. Al seu dia, em va costar molt de llegir-lo malgrat l’estil lluminós de Lançon: expressió literària d’una ment analítica com només un compatriota de Descartes pot tenir, però que no perd mai l’atenció al petit detall balzaquià. El crit des d’un box veí de l’hospital encén en la ment del lector, per exemple, tot un univers de sensacions en el llindar entre la vida i la mort. «El pacient lluita, sobreviu, mor», assenyala Lançon. «Els altres simplement estan de visita». Encara recorde que jo, desassossegat, anava i tornava a L’esqueix de carn, atrapat per una prosa que em tenia imantat. I també que me n’allunyava sovint incapaç de suportar-la. Una prosa amarada de tendresa, però sense sentimentalisme de cap mena. Un macroreportatge sobre les relacions personals: sobre el germà, la companya o el personal sanitari, posem per cas. Totes aquestes sensacions m’han revingut llegint Cuchillo. Dos manifestos laics contra els usos perversos de la identitat religiosa i -convé remarcar-ho- contra els sectors benpensants que havien acusat preventinament Salman Rushdie de «provocar» els islamistes amb Els versicles satànics. Una denúncia que el feia, almenys en part, responsable de la fatwa que el va condemnar i que finalment li va provocar l’atemptat. «De sobte», escrivia llavors Slavoj Žižek, «el quid de la qüestió ja no era la fatwa, sinó la manera en què podíem haver excitat la ira dels governants islamistes de l’Iran». Pura pornografia intel·lectual, molt pròpia dels equidistants de la terra.

L’estigma, escrivia Erving Goffman, «inhabilita l’individu per a una plena acceptació social». Sovint pren forma de marca, com els números gravats sobre els presoners dels nazis. Però també de fatwa, d’acusació falsa, de rumor prejudiciós o de simple mentida -ara en diuen fake news- que enverina la convivència i arrossega pel fang les víctimes propiciatòries de cada cas. «Aquí la mentida es converteix en l’ordre mundial», assenyala Joseph K, el personatge principal d’El procés de Franz Kafka. Ben mirat, la culpa abstracta del boc emissari que va sentenciar anticipadament Joseph K és la mateixa que ho va fer amb Philippe Lançon i els companys del Charlie Hebdo. La que va condemnar amb un ganivet de dos talls Rushdie i la que ens pot condemnar a vostès i a mi, desprotegits davant del dit acusador. «La qüestió fonamental», es preguntava K., «és saber de qui en ve l’acusació». Una pregunta finalment sense resposta. A El castell, l’altra cimera literària del mateix Kafka, K, que és un home cultivat, havia assumit que les persones que l’habitaven eren éssers racionals. Era i és l’error definitiu davant del totalitarisme, precisament perquè la nostra posició racional no obliga a la racionalitat dels altres. Com assenyala Zygmunt Bauman, «si es comportaren de forma racional, podria negociar-se amb ells, convèncer-los o lluitar contra ells i pot ser guanyar-los. Però son éssers irracionals i quan el seu poder radica en la irracionalitat és impossible aconseguir tal cosa».

I tanmateix, pense en acabar Cuchillo, l’actitud davant del mal no pot ser la introspecció nihilista ni l’angoixa paralitzadora. La lluita ideològica i discursiva de les veus crítiques -com Rushdie i Lançon- és l’únic camí il·lustrat contra la colonització de les consciències que necessita la psicologia de masses del mon totalitari. Bon estiu.