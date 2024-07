John Mayall no ha muerto

John Mayall ha muerto. Dicen que fue este 22 de julio. Yo no lo creo, o no lo acepto, que viene a ser lo mismo. Y tengo razones que avalan mi incredulidad, o así me lo parece.

Para un seguidor fanático, las etiquetas eruditas no sirven, pero las resumiré aquí. Por ejemplo, si Mayall fue el creador del blues británico, el blues blanco, por oposición al blues americano, el blues afroamericano, que es el que prefiere mi buen amigo Manuel Granell. Pero aunque no soy doctor en música, barreré a mi favor, si argumento que el gran B.B. King dijo que «si no fuera por Mayall y otros colegas británicos, que le dieron un toque personal al blues, muchos negros de USA aún estaríamos viviendo en el infierno en el que vivíamos antes». No entiendo zanjado así el asunto, pero añado que el propio Mayall se sentía un blues breaker, pues intentó romper el blues desde dentro, para alumbrar, junto a otros, lo que fue la gran música, digamos rock, inglesa.

Daré ejemplos, recurriendo a la memoria enciclopédica, la que se alimenta del google, ayudando a reconstruir o reinventar momentos felices vividos. Y ahí encuentro a Mayall como lo que es, para mí, un ídolo o un maestro. No el que enseña, sino el que sabe descubrir potenciales «sintonías», y desde ese momento los acompaña; un verbo que encaja aquí muy bien por su acepción musical.

Nombraré de entre todos los artistas que acompañó, y que luego siguieron su propia andadura creativa, aquellos que para mí son referencia y a los que he escuchado. Por ejemplo, Mick Taylor, que luego se integró en los Rolling Stones; o Eric Clapton, luego solitario rutilante, pero antes, junto a Jack Bruce, otro compañero de Mayall, el grupo Cream. Hay más -internet en eso es exhaustivo-, pero añadiré, por propia fascinación a Peter Green, que después fundó Fleetwood Mac, aunque yo lo prefiero, como el solista de The end of the game. Sin olvidar la guitarra de Carolyn Wonderland, a quien un día le vi acompañar a Mayall en Valencia.

Fin de la erudición discográfica, que no lleva a ningún sitio. En cambio, y por ir argumentando mi desconcierto ante la muerte de John Mayall, me permitiré aquella parte de confidencias, de las que solo contaré en público las que justifican mis dudas.

Hace ya bastantes años, viajé al Palau de la Música Catalana junto a uno de mis hermanos, ambos atraídos por un concierto allí de John Mayall. Debió ser hacia 1972, pero eso no importa. Lo decisivo fue compartir el viaje y, aún más: que dos años más tarde, ya fallecido mi acompañante, volví al Palau, donde compré dos localidades, y donde hice el gesto casi infantil o fraternal de correr por el pasillo de la sala, al acabar el concierto y en el proscenio saludar a Mayall, siquiera rozando su mano.

Después he ido comprando algunos de sus CD. Los suficientes para alimentar mi leyenda, la que en el 2017 me llevó a Cambridge, a un concierto en un viejo almacén, ya restaurado, de intercambio y negocio de granos. Como lo había sido, pensé, el Almudín de Valencia, pero de cuando guardaba fósiles, y en especial, un megaterio, animal prehistórico de espeluznante tamaño para mi edad de entonces. Fascinante experiencia que -ahora caigo-, me hizo asimilar el almacén de Valencia y el del Cambridge Corn Exchange. Y entonces ver, ya anciano, un Mayall gigantesco, una criatura de otra época, como la que me había asustado en mi niñez.

La figura la volví a ver en la sala Moon de Valencia. Debió ser en 2019. De esa sesión solo consignaré dos detalles. El uno, que Mayall, después del concierto, salió al vestíbulo para vender su merchandising, tal vez para «hacer caja» o para que todos pudieran comprobar que él era una criatura humana.

El otro detalle es una canción suya. La ha tocado siempre al final de sus actuaciones, y define su secreto -o el mío-, de su creatividad o de su afectividad: «No puedo dar lo mejor de mí, a menos que tenga espacio para moverme». Porque ése es el título de la vigorosa canción que recuerdo en los momentos difíciles: ‘Room to move’. Escúchenla, y entenderán que John Mayall no ha muerto. n