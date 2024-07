Monumento a los desaparecidos en 1936.

Ese día estallaba el calorazo. En todas partes. Hasta hubiera derretido el iceberg que acabó con el Titanic. Bueno, creo que a estas alturas ya se habrá convertido en agua termal para músculos en quiebra. Acababa de regresar a Beasain esa mañana. Hasta el año pasado nunca había pisado sus calles. Pero como Pablo Milanés con su querida Santiago de Chile, dije aquel 27 de julio que tenía que regresar para que la nostalgia no me agrietara por dentro, que es al fin y al cabo lo que hace la nostalgia. Llegué aquellos días a los montes de Oñati para terminar la que sería mi próxima novela sobre la historia triste de un país desmemoriado: El boxeador. Se trataba, una vez más y como decía Eider Rodríguez, de la necesidad de comprender «a través de la escritura». A pocos kilómetros del encierro estaban Beasain y mis amigos Mila y Antonio, siempre en felices cuchipandas con su grupo -y ya el mío- del caserío Azarola. El 27 de julio de 1936, poco después del golpe de Estado contra la República, el ejército y los requetés hicieron una escabechina en el pueblo. Todos los años, en esa fecha, se recuerdan aquellas trágicas desapariciones.

Ningún duelo fue entonces posible. El que te convierte en memoria viva del daño incalculable. La herencia de la tierra donde se amontonan los himnos a la vida y el convencimiento de que algún día los tiempos serán otros bien distintos. Acabo de volver con aquella novela aún inacabada, en un día en que las calles son el humo que sale de las tabernas y una inconclusa vocación de paseante extraviado, que es la condición que exigía Walter Benjamin para que el viajero descubriera de verdad los sitios que desconocía. Y digo novela aún inacabada porque los libros no se acaban nunca, porque los libros no son nada hasta que lectores y lectoras empiezan a poblar sus páginas, como nómadas en busca de horizontes donde a lo mejor el capitán Ahab y Moby Dick aún andan a arponazo limpio a ver quién consigue en primer lugar y más a gusto su venganza. Hace un año estuve aquí hablando de lo que Primo Levi llamó un deber de memoria. De las ausencias y el vacío que nos deja esa memoria. De en qué nos convertimos cuando nos roban impunemente los recuerdos.

Regresé a Beasain hace unos días porque hay sitios a los que nunca les dices adiós, como en algunas canciones de los viejos veranos de mi adolescencia. El Palacio de Igartza, la sobria nobleza de un espacio donde nada, y menos la palabra, está fuera de sitio, donde mires donde mires siempre habrá otra mirada que se junte con la tuya para que la suerte en la lucha esté de vuestra parte. De la nuestra. La lucha por la memoria, por la historia que nadie puede inventarse porque la historia no se inventa, se construye con los hechos en la mano, se escribe a lo derecho sabiendo que en cada esquina la espera el torticero quebranto de la mentira rasa o de esa otra forma de mentira que es la equidistancia. Todos no fueron lo mismo cuando la guerra, y aún menos cuando la dictadura franquista. Eso es lo que quiere hacer ver la Ley de Concordia que se han sacado de la manga quienes heredaron de sus antepasados una enfermiza vocación por las traiciones.

Me gustó ver allí, conmigo y con mi libro, a tanta gente. También la del propio Ayuntamiento, en sus diversas ideologías. La memoria no es refugio sino intemperie. Sigue dando miedo demasiadas veces. De ahí la gratitud a quienes desde sus responsabilidades institucionales no vuelan por encima de los conflictos sino que los hacen suyos, que es la única manera de que la dignidad de antes y la de ahora no vayan por caminos diferentes, incluso enemigos en algunas tristes ocasiones. Como el año pasado, ahí estaba el Grupo de Memoria Histórica de Beasain, que se niega cabezonamente a claudicar bajo las andanadas del olvido. A un paso del Palacio de Igartza, el inmenso monumento que levantó Jokin Telleria a los desaparecidos aquel 27 de julio de 1936. La ofrenda floral y la palabra que cada año les pone nombre a su memoria. El silencio ha sido en este país una humillación añadida a la derrota de una República que todavía hoy quieren convertir algunos desalmados en la cueva del Minotauro. Por eso, casi más que nunca, hemos de ponerle nombre al pasado porque, si no lo nombramos, no sólo lo condenaremos a la inexistencia sino que dejaremos el presente a merced de los mercachifles de la historia.

El estallido del calorazo por la mañana y después una tarde hermosa de complicidades a destajo. Sentirnos parte de la misma historia, cada cual desde sus historias particulares que al final acabarán siendo necesariamente colectivas. La urgencia de que el tiempo del duelo cruelmente postergado tantos años no se repita y lleguemos juntos a su más justa y necesaria reparación. Porque la memoria, sin esa reparación, sin esa justicia, sin las vidas que siguen viviendo en todos esos huesos violentamente amontonados en las fosas, siempre será una memoria insatisfecha. Y para cerrar esta columna, lo que he sentido todo el rato al escribirla: aunque no sean los nuestros, hay sitios a los que pertenecemos. Ahí Beasain, sus gentes, la palabra que nombra una dignidad que no vamos a olvidar nunca. Para eso están las palabras, ¿no? Para eso.