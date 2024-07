La fiesta de Santiago

Hace tres días se celebró la festividad de Santiago Apóstol. Según el calendario de mi móvil, se trata de un «festivo regional» que se celebra en «País Vasco, Cantabria, Galicia, Madrid y Navarra». No hay que decir que esta información me ha sumido en la perplejidad. Tenía entendido, y así me lo corroboraron las agencias de prensa en sus despachos del pasado 25 de julio, que ese mismo día se celebró en Compostela la ofrenda nacional que el rey realiza al apóstol Santiago, patrón de España, título que se remonta a una decisión del papa Urbano VIII en 1630. ¿En qué quedamos, es el patrón de todos y merece un festivo o solo es el patrón de algunos y bastaría con que fuese festivo en Galicia, donde dicen que está enterrado?

Uno tiene la sospecha de que en esto de las festividades hay mucho tomate. Por un lado, Santiago compite por el patronazgo con otras figuras de la iglesia católica, pues, que yo sepa, la Virgen del Pilar es patrona de España y de toda la Hispanidad. Así que la expresión «fiesta nacional de España» no se parece en nada al 4 de julio de EE UU o al 14 de julio de Francia, lo nuestro viene a ser una cosa más bien folklórica y una ocasión para armar puentes festivos, que buena falta le hacen al personal. Por otro lado, adviertan el delicado sesgo feminista, puro woke preconciliar, de este asunto de las festividades. La iglesia católica, que es más papista que su jefe, ha declarado hasta ocho vírgenes como patronas de España y, al mismo tiempo, de alguna región en particular: Pilar, Covadonga, Desamparats, Guadalupe, Montserrat, Valvanera, Bien Aparecida y Candelaria. Para que luego digan, esta gente sabe quedar bien. Aún va a resultar que todo el lío plurinacional que tenemos montado se arreglaría con unos buenos ejercicios espirituales.

Adviertan la ambigüedad de la figura de Santiago. No deja de ser curioso que este nombre propio del santoral católico lo usemos como topónimo milagroso al mismo tiempo que como advocación guerrera. Ya saben, de un lado está el camino de Santiago, una peregrinación que lleva diez siglos atrayendo devotos del mundo entero en plan globalización avant la lettre. De otro, Santiago Matamoros y su apelación ¡Santiago y cierra España! la cual, aparte de ser un grito habitual en los tebeos del Capitán Trueno o del Guerrero del Antifaz, ha representado una tentación irresistible para muchos gobernantes autoritarios de España, desde Felipe II hasta Franco, y que ahora mismo, tras encoger un pelín, ha revivido en ciertos líderes autonómicos que están en la mente de todos. Era de esperar: Santiago viene a ser lo mismo que Jaume y que Jacobo. Será que el turismo bien entendido consiste en facilitarles las cosas a los que vienen a gastar y en ponérselas crudas a los que vienen a trabajar. He aquí la madre del cordero, el fundamento ideológico de nuestras grandes construcciones políticas y sociales.

Vivimos una época decididamente laica (en España, en otros países como EE UU no es así). Ya comprendo que todo este discurso santiaguista les parecerá a mis lectores -con la salvedad de algunos ex seminaristas de mi quinta- una antigualla aburrida, el típico artículo veraniego. No lo crean, tiene su miga. ¡Qué más quisiéramos que los discursos que hoy influyen en la opinión pública, tanto en los medios tradicionales como en las redes, fueran tan sutiles y llenos de tornasolados ideológicos como la ambigua figura de Santiago! Por ejemplo, en temas como la inmigración. Cualquiera que se asome a ámbitos de opinión más o menos influyentes se encontrará con una alabanza sin matices o con una desaprobación tajante. Ni una ni otra postura sirven para articular políticas capaces de enfrentarse al hecho incontrovertible de que necesitamos cada vez más a los inmigrantes, al tiempo que crece la xenofobia en todas las capas de la sociedad española. No tengo la solución. Solo se me ocurre que se encomienden al apóstol Santiago, quien consiguió, a la vez, atraer a turistas claros y repeler a trabajadores oscuros. Aunque me pregunto qué pensará nuestro apóstol si al final resulta que gana K.H. y que le acaban de cortar la oreja a D. T. La solución, en otoño. ¡Feliz verano !