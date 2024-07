La generación Z hace imagen

Carlos Alcaraz ha ganado a Hadi Habib en primera ronda de los Juegos Olímpicos. / JUANJO MARTIN / EFE

A mediados de julio, la imagen internacional de España celebró dos fiestas. De las dos salió reforzada. Una tuvo lugar en la pista central de Wimbledon donde Alcaraz derrotó a Djokovic, el número uno del tenis mundial. La otra fue en el estadio olímpico de Berlín donde La Roja superó a Inglaterra y levantó su cuarta Eurocopa.

Las dos fiestas del 14 de julio desplegaron una imagen exterior de España nueva, reciente, actual. Una imagen que protagonizan tres docenas de genios del deporte de la Generación Z. Las vimos en los circuitos deportivos, uno de los escenarios más potentes para la producción de prestigio, simpatía e imagen de las naciones.

Activaron todo el encanto que puede haber en la cara seductora de la diplomacia cultural.

Fueron fiestas con invitados presenciales. Doce mil españoles, por 40.000 británicos, asistieron al partido de Berlín. Los seguidores vía televisión o redes sumaron cifras de impacto. La final de la Eurocopa fue vista en España por 14 millones de personas. La suma de espectadores de los siete partidos supera los 31 millones. El total de visualizaciones de los contenidos de la Eurocopa en las redes de RTVE fue de 151 millones.

Según la UEFA, la media mundial por cada uno de los 51 partidos rondó los 100 millones. Una cifra que autoriza a pensar que los siete partidos de la Roja han tenido 1.300 millones de seguidores.

Junto a la alegría por la victoria –y al efecto euforizante de la comunicación por redes–, el punto de mayor interés de estos acontecimientos está en el subidón dado por una treintena de jóvenes de la generación Z a la imagen reciente de España en los registros internacionales que cuantifican el prestigio nacional.

La Roja le ha regalado a Europa un estilo de juego efectivo, emocionante y con ritmo de gran espectáculo. Aparcado el tiki-taka, Luis de la Fuente ha montado un equipo que ataca por el centro pero también por las bandas con dos laterales de lujo; monta el repliegue defensivo casi en el medio campo y mueve los pases con una coreografía que a veces hace soñar en una mezcla de Fred Astaire y John Travolta.

Al igual que Alcaraz con la industria del tenis, los jugadores de La Roja se consideran trabajadores, empleados, de la industria del fútbol. Una industria de alcance global y en la que se mueven miles de millones de euros. Y una fuente inagotable de prestigio, simpatía e imagen de las naciones.

Last but not least, el 14 de Julio, La Roja fijó también una potente imagen de España como nación de acogida, mestizaje e innovación social. Lamine Yamal y Nico Williams salieron mucho en pantalla a lo largo de las tres semanas de campeonato. Lamal y Williams fueron el país del escudo que lucían para muchos espectadores extranjeros.

El fútbol, y el deporte en general, es un territorio en el que resiste con fuerza la imagen de las naciones y los sentimientos de identidad nacional blindados con fronteras y estereotipos. En cierta medida, es una actividad social que en la coyuntura actual está más cerca de la visión de quienes exigen una UE como alianza de naciones que los partidarios de una post-nación a base de alianzas.

El momento Williams-Lamal ha dejado claro que sabemos acoger a los inmigrantes –o a muchos de ellos– y aún no nos hemos encerrado del todo en la armadura de obstáculos y defensas contra la inmigración y contra los extranjeros que amenaza por el lado de las pateras pero también por el lado del exceso turístico.

Dado el estado de división de la opinión nacional, la doble fiesta del 14 de julio tampoco ha tenido el respaldo de toda la sociedad.

Pero es un tesoro que deberíamos comprender y hacer rentable desde el punto de vista del prestigio y la imagen internacional. Crucemos, pues, los dedos para que no se nos cruce un nuevo e inesperado «Mal Momento Rubiales» mientras esté activo el «Buen Momento Lamal-Williams».